«Ever Given» kan gi kjemperegning for selskaper med varer om bord

«Ever Given» er fortsatt ikke ute av Suezkanalen. Kanaleierne krever erstatning, og nå kan vareeiere på andre siden av kloden bli med i det økonomiske dragsuget.

«Ever Given» skaper stadig hodebry, nå også for vareeiere.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Containerskipet «Ever Given» har vært mye omtalt i det siste. Skipet ble omsider berget etter å ha skapt en historisk trafikkork i en av verdens viktigste handelskanaler i mars.

Sagaen om containerskipet er imidlertid ikke over.

Lloyd’s List meldte allerede forrige uke at eierne av gigantskipet «Ever Given» har erklært såkalt «general average», et prinsipp innen maritim lov. Eierne skal ha erklært dette 1. april, ifølge samme kilde.

Dette innebærer at alle som eier varer på skipet kan bli tvunget til å bidra til å dekke eventuelle tap som følge av forsinkelsen, selv om varene er i god behold.

Wall Street Journal melder også at vareeiere må betale et sikkerhetsdepositum på rundt 10 prosent av den totale verdien på varene som en betalingsgaranti, noe som skal være en del av «general average»-praksis.

Historisk sak

Dermed kan det ta alt fra uker til flere måneder før varer ombord på skipet frigjøres.

Ifølge Lloyd’s List kan dette bli en av de mest komplekse sakene av denne typen noensinne.

E24 har tidligere omtalt at det kan bli nektet utreise etter uenighet om kompensasjon, ifølge flere medier.

– Skipet blir her inntil alle undersøkelser er fullført, og vi har mottatt kompensasjon, uttalte Osama Rabie, styreleder og administrerende direktør i det statseide Suez Canal Authority, til den egyptiske rikskringkasteren i slutten av forrige uke, ifølge Wall Street Journal.

Data fra Marine Traffic viser at skipet har stoppet i Bittersjøene, på vei ut av Suezkanalen.

Fra trafikkstopp til milliardkrav

Tidligere har myndighetene uttalt et krav om kompensasjon på inntil 1 milliard dollar etter at gigantskipet «Ever Given» blokkerte Suezkanalen i nærmere én uke i mars.

Kravet tilsvarer rundt 8,5 milliarder kroner med dagens kurs.

Suezkanalen i Egypt er korteste vei for skip som skal mellom Asia og Europa. Rundt 12 prosent av den globale handelen, og 30 prosent av verdens containertrafikk, går gjennom kanelen hvert år, ifølge Reuters.

Bakteppet for saken er at gigantskipet «Ever Given» stoppet all trafikk i handelskanalen i mars, og samtidig forsinket daglig handel verdt 3,4 milliarder kroner, skrev BBC.

– Vi håper dette løser seg kjapt. Skipet slippes fri umiddelbart dersom de godtar kompensasjonen, forklarte Rabie, ifølge Wall Street Journal.

