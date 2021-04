Musk-favoritten dogecoin sammenlignes med Gamestop

Dogecoin ble skapt som en spøk, men stadig flere kaster seg på Musk-favoritten. Nå er kryptovalutaen verdt over 34 milliarder dollar og sammenlignes med Gamestop-bevegelsen.

TROR PÅ KRYPTO: Elon Musk har investert tungt i bitcoin via selskapet Tesla, og har også uttalt seg positivt om dogecoin ved flere anledninger. Vis mer byoutline ALEXANDER BECHER / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det som startet som en spøk, men nå er det ingen som ler lenger.

Dogecoin ble skapt av ingeniørene Billy Marcs og Jackson Palmer i 2013, og skulle være et «morsomt» tilskudd til mer kjente bitcoin.

Nå har den virkelig funnet sitt hjem på nettet, noe som har gitt en voldsom kursutvikling den siste tiden, skriver CNBC.

Kryptoekspert Mike Novogratz er mer skeptisk til verdien bak dogecoin.

– Det virker som dogecoin appellerer til de samme folkene bak Gamestop-bevegelsen, uttaler han til CNBC.

Han er toppsjef i Galaxy Digital, et selskap som utelukkende driver innen kryptovaluta og blokkjedeteknologi, og har fulgt industrien lenge.

E24 har tidligere omtalt hvordan selskapet Gamestop havnet på alles lepper tidligere i år da en gruppe småinvestorer på Reddit-forumet WallStreetBets fikk ansvaret for deler av en voldsom oppgang i aksjen.

Novogratz understreker at stigningen til dogecoin er «enda mer bisarr» enn det som skjedde med Gamestop, og at verdien i begge tilfeller er «sjokkerende».

Men eksperten innrømmer at «han har tatt feil» angående dogecoin så langt.

Eksplosiv utvikling

Selv om bitcoin fortsatt er den mest kjente og verdifulle av alle kryptovalutaer, så har dogecoin klatret opp til en åttende plass på listen, ifølge datasiden Coinmarketcap.

De to kryptovalutaene har imidlertid én fundamental forskjell.



For dogecoin finnes det ingen øvre grense i antall «coins», noe som åpner for inflasjon. Til sammenligning er et argument for bitcoins verdi at det ikke kan eksistere over 21 millioner stykker, noe som gjør det til en mer begrenset vare, skriver MarketWatch.

I skrivende stund er det rundt 129 milliarder dogecoins i sirkulasjon med en pris langt under én dollar pr. stykk.

Til sammenligning koster én bitcoin nær 54.000 dollar.

SPØK: Det hele startet som en parodi, men nå har kursen virkelig skutt fart for dogecoin. Vis mer byoutline Roman Oplev

Dette kommer etter at kryptoveksleren Coinbase gikk på børs i USA, noe som kan ha bidratt til en ytterligere anerkjennelse av kryptovaluta, ifølge CNN.

Selv om bitcoin og Ethereum stadig har satt nye rekorder, og fortsatt er de mest populære kryptovalutaene, så kan få vise til en kursutvikling som dogecoin.

Bare den siste måneden har kursen steget med nær 400 prosent, men kursen er svært volatil. Fredag morgen er kursen ned over 27 prosent det siste døgnet.

Det skader heller ikke å ha profiler som Elon Musk og Mark Cuban på laget.

Elon Musk: – Folkets kryptovaluta

Det er ingen hemmelighet at Tesla-sjef Elon Musk har tro på kryptovaluta.

Nylig åpnet også Tesla for betaling med bitcoin i USA, og ble trolig første bilprodusent i verden til å gjøre dette.

Musk har hyppig uttalt seg på Twitter, og uttalelser som at «dogecoin er folkets kryptovaluta».

I mars ble det også klart at Dallas Mavericks, et basketballag eid av investor Mark Cuban, at de vil akseptere dogecoin som betaling for kampbilletter og supporterutstyr.

– Vi aksepterer dogecoin som betaling av én enkelt grunn, og det er fordi vi kan, skrev Cuban i en pressemelding den gang.

Siden den gang har kursen for dogecoin eksplodert.

Publisert: Publisert: 23. april 2021 07:14