Flybransjen trenger opptil 720 milliarder kroner mer i støtte

Den kriserammede flybransjen trenger store beløp for å overleve coronapandemien, ifølge den internasjonale bransjeorganisasjonen IATA. For hele 2020 fryktes det nå at flytapene kan komme opp mot 100 milliarder dollar, tilsvarende 900 milliarder kroner.

LUFTFARTSKRISE: Den internasjonale bransjeorganisasjonen IATA mener det er behov for ytterligere statlig støtte for å sørge for at flybransjen kommer seg gjennom krisen. Vis mer byoutline HANDOUT / EFE

Publisert: Publisert: 20. november 2020 18:12

– Vi er ekstremt takknemlige for den statlig støtten på 160 milliarder dollar (1.440 milliarder kroner) til flysektoren, sa lederen for den internasjonale flybransjeorganisasjonen IATA, Alexandre de Juniac, på konferansen Paris Air Forum fredag, ifølge Reuters.

Flybransjen trenger likevel ytterligere 70–80 milliarder dollar for å overleve coronakrisen, mener IATA.

Det tilsvarer mellom 630 og 720 milliarder kroner.

Hvis hjelpen ikke kommer de nærmeste månedene, frykter organisasjonen at enkelte flyselskap ikke klarer å overleve.

Selv om det har kommet positive vaksinenyheter den siste tiden, vil det sannsynligvis likevel ta mange måneder før flytrafikken kan begynne å ta seg opp igjen.

IATA-leder Alexandre de Juniac. Vis mer byoutline Denis Balibouse / Reuters

Venter tap på 782 milliarder kroner i år

Den andre smittebølgen som nå preger verden vil trolig føre til tap på rundt 87 milliarder dollar (782 milliarder kroner), men nedsiden er stor.

IATA ser ikke bort fra at tapene totalt kan komme opp i 100 milliarder dollar for hele 2020.

Organisasjonen har tidligere anslått at man ikke kommer tilbake til nivåene før coronakrisen før i 2024, og at passasjertallene fortsatt vil være 30 prosent lavere neste år.

– Vi anslår at flytrafikken vil ligge på 33 prosent av 2019-nivået ved utgangen av 2020, og så håper vi 50–60 prosent ved slutten av 2021, sa IATA-sjefen på dagens konferanse, ifølge Reuters.

Avslag på mer statsstøtte til Norwegian

Her hjemme har flyselskapet Norwegian fått avslag på ytterligere statsstøtte, og onsdag endte det derfor med at de søkte konkursbeskyttelse for sine datterselskap i Irland.

Da regjeringen presenterte sin seneste coronakrisepakke tidligere denne uken, kom det enkelte tiltak for å hjelpe flyselskapene, blant annet fjerning av flypassasjeravgift og dobling av rutekjøp.

Dette er langt fra nok til å redde Norwegian, ifølge analytikere og selskapet selv. Regjeringen vurderer imidlertid ytterligere tiltak for å kompensere for milliardtapene knyttet til regjeringens smitteverntiltak, og skal komme tilbake til dette i januar.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs påpekte nylig til E24 at både Norwegian, SAS og Widerøe har gått på milliardtap som følge av pandemien.

Trolig vil det være snakk om rundt 13–14 milliarder bare for 2020.

– Flyselskapene har behov for en rettet pakke med en andel av dette i kompensasjon. Det kan kanskje være snakk om 1,5–2 milliarder kroner for Norwegian og tilsvarende for SAS, sa Elnæs på mandag.

