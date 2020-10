Aksjemarkedet priser inn seier til Biden: – Det verste som kan skje er en uavklart situasjon

Biden er fortsatt favoritt til å stikke av med seieren i presidentvalget i USA neste uke, men usikkerhet rundt resultatet kan gi uro på børsene rundt valgdagen. På sikt er det mindre viktig for aksjemarkedet hvilket parti som vinner, så lenge det kommer en krisepakke.

REKORDMANGE har allerede forhåndsstemt i USA. Både meningsmålinger og bettingselskaper viser nå størst sannsynlighet for Biden-seier, men fortsatt kan mye skje før valget 3. november.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden leder nå klart på meningsmålingene og er favoritt hos bettingselskapene. Men med under to uker igjen til valget kan fortsatt mye skje.

– De siste ukene har markedet begynt å diskontere (regne inn) en blå bølge, det vil si at Demokratene tar alt, sier Martin Guri, nordisk strateg i Kepler Cheuvreux, til E24. Han sikter da til at Biden vinner og at Demokratene også får flertall i Senatet.

Martin Guri, leder for nordisk strategi i Kepler Cheuvreux.

Guri har sett mye risikotagningen i markedet opp mot valget, og tror det ender med at mange tar gevinst når resultatet blir klart.

I så fall kan det bli et børsfall på opptil et par prosent en av de første dagene etter valget, før oppgangen fortsetter.

– I neste fase vil de lange pengene (som pensjonsfond e.l. journ.anm.) komme inn og kjøpe massivt. Det er et klart historisk mønster at børsene nesten alltid har gått opp etter valget.

Frykter forsinket krisepakke

Det Guri frykter mest, er at det ikke blir noe klart flertall i senatet, eller at det henger på poststemmer eller andre faktorer som gjør at det tar lang tid å avgjøre.

– I verste fall må man vente i to måneder. I praksis betyr det at de kanskje ikke kan ta en beslutning om støttepakken. Mye støtte til arbeidsledige og andre som sliter i coronapandemien er knyttet til pakken, så den har veldig mye å si for shoppingen til Halloween og jul. Pakken kommer jo, men det store spørsmålet er når.

Guri har fortsatt tro på at det blir en sterk desember i aksjemarkedet etter at valget er avklart, og anbefaler sine kunder å se på den lange horisonten etter valget.

– Det er klart man skal satse på aksjer. Hva skal man ellers eie for å finne avkastning? Neste år blir nok også et fantastisk bra børsår, sier han.

Til tross for pandemien har amerikanske børser steget til nye rekorder i løpet av krisen. Oslo Børs, som også tynges av fall i oljeprisen, har derimot gjort det svakere og er fortsatt ikke tilbake på nivået før krisen.

– Følger med på oddsen

Leder for DNB Markets, Alexander Opstad, forventer ikke betydelige svingninger på valgdagen, men følger nøye med på bettingselskapenes odds for å se hvordan presidentkandidatene ligger an.

I midten av forrige uke var oddsen klart i Bidens favør, men dette er noe som kan forandre seg fra dag til dag, noe Opstad er fullt klar over.

– Nå viser bettingselskapene over 60 prosent sjanse for at Biden vinner, og også for at Demokratene tar Senatet. Med et slikt resultat, vil Demokratene få et godt grep om amerikansk politikk.

– Det er noe som markedet vil ta positivt, fordi man da vil anta at det kommer mer stimuli og at politikken vil kunne være mer slagkraftig, siden de da har beslutningsmyndigheten, legger Opstad til.

Leder for DNB Markets, Alexander Opstad.

– Det verste er usikkerhet

Opstad påpeker at hvis resultat avviker fra forventningene, så er det en viss sjanse for negative markedsutslag.

– Hvis Trump skulle vinne valget, hvilket vil være det overraskende resultatet nå, så tror jeg ikke det blir veldig store markedsuroligheter nødvendigvis, men det skaper mer usikkerhet enn det et forventet resultat vil gjøre.

Det viktigste er at det kommer en avklaring, understreker Opstad, slik at markedet får noe fast å forholde seg til. Det å få svar er i seg selv positivt.

– Det aller verste er om det skjer noe som skaper mye usikkerhet, for eksempel en type uavklart situasjon hvor partene ikke aksepterer resultatet. Det vil kunne skape markedsuro.

Han minner også om at da Trump helt overraskende vant i 2016, så steg børsene likevel etter et kortvarig, initielt fall.

SISTE DUELL: Natt til torsdag møttes Trump og Biden til den siste debatten før valget.

Lys i tunnelen

Totalt sett har DNB Markets en anbefaling til sine kunder om moderat undervekt i aksjer, det vil si at man bør satse litt mindre enn normalt på at aksjene skal stige. Det er imidlertid mest knyttet til den rådende usikkerheten og høye verdsettelsesnivåer.

– Det viktigste er hva som skjer med corona-situasjonen og myndighetenes stimulanser. Markedet trenger å se at det kommer en pakke, selv om det drøyer.

Opstad tror at når man får vite noe mer om vaksinen, kanskje mot slutten av året eller i begynnelsen av neste år, så vil markedet gire om til en slags gjenåpningshandel.

– Det kommer til å ta tid før verden kommer tilbake det normale, men når markedet da ser lys i tunnelen, så vil det være positivt. Da kan det bli litt sektorrotasjon, det vil si at de sektorene som har gjort det svakest i pandemien snur sterkere, og omvendt.

SEKTORVARIASJONER: Pimco tror valget kan gi ulike utfall for sektorene.

Sektorvariasjoner

Selv om det ikke nødvendigvis blir de største bevegelsene totalt sett, vil det trolig kunne påvirke de ulike aksjesektorene mer.

Med en Trump-seier ventes det at klassiske aksjer som har med energi, olje og gruvedrift kommer til å gå bedre, mens Biden vil være gunstig for grønne selskaper og infrastruktur, der han har varslet store investeringer og omstilling i årene som kommer.

Investeringsselskapet Pimco venter størst endringer i politikken med en klar seier til Demokratene, og tror det særlig vil slå ut i økte svingninger blant de ulike sektorene i november (se bildet over).

Pimco viser også til at aksjemarkedet historisk sett har gått marginalt bedre med demokrat-president, men aller best når makten har vært delt mellom Republikanere og Demokrater i kongressen.

