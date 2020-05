USAs sentralbank frykter «ekstraordinær usikkerhet»

Sårbarhet i banksektoren er blant de største truslene i økonomien, ifølge Federal Reserve.

Fed-sjef Jerome Powell. Vis mer Kevin Lamarque / X00157

Publisert: Oppdatert: 20. mai 2020 21:12 , Publisert: 20. mai 2020 20:23

USAs sentralbank, Federal Reserve, har onsdag kveld lagt frem referatet fra rentemøtet som ble avsluttet 29. april, da renten ble holdt uendret.

– Deltagerne på møtet kommenterte at de økonomiske effektene av pandemien skapte en ekstraordinær usikkerhet og betydelig risiko for økonomisk aktivitet på mellomlang sikt, går det frem av referatet.

Av særlige trusler viser Fed til sårbarhet i banksektoren og konkursfare for ikke-finansielle selskaper. Høy arbeidsledighet er også en fare.

Nedgangstider

Mer enn 36 millioner amerikanere har mistet jobbene sine etter at smitten tvang tusenvis av virksomheter til å stenge dørene rundt om i landet. Den økonomiske aktiveten stupte med 4,8 prosent på årlig basis i første kvartal, skriver Bloomberg.

Fed noterte også at de «mer pessimistiske» utsiktene for en innhenting trolig var like sannsynlig som hovedscenarioet.

Fed-sjef Jerome Powell uttalte seg om sine spådommer for når økonomien vil hente seg inn også i et intervju med CBS News som ble vist søndag. Powell advarte da om at den amerikanske økonomien muligens ikke vil hente seg fullstendig inn før en vaksine mot coronaviruset er klar.

– For at økonomien skal hente seg inn fullstendig, må folk ha full tillit. Og det kan kreve en vaksine, sa Powell ifølge Financial Times.

– Kan bli nødt til å gjøre mer

Investorene følger nøye med på USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), og ser etter signaler på hvordan pengepolitikken vil utvikle seg fremover. Alle de tre toneangivende aksjeindeksene er tydelig opp for dagen. Den brede S&P 500-indeksen er imidlertid fortsatt ned åtte prosent for året, ifølge Infront.

Sentralbanken holdt renten uendret på 0–0,25 prosent på møtet. Banken kuttet renten med dramatiske 1,50 prosentpoeng på knappe to uker i mars. Sentralbanken har også lansert en historisk stor krisepakke på 2.300 milliarder dollar (23.000 milliarder kroner).

Fed-sjef Jerome Powell sa i Senatet tirsdag at det kan bli nødvendig å gjøre mer for å komme ut av den økonomiske krisen, etter å lansert tiltak som totalt kan tilføre økonomien 60.000 milliarder kroner.