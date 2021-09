Razzia mot Tysklands finansdepartement

Bankers varsel om mulig hvitvasking mistenkes å ikke ha blitt etterforsket på en skikkelig måte.

RAZZIA: Etterforskere har torsdag gjennomsøkt blant annet det tyske finansdepartementet. Vis mer

Tyske etterforskere har torsdag morgen gjennomført en razzia mot landets finansdepartement og justisdepartement. Det skriver blant annet Bloomberg.

Etterforskningen ser på om finansetteretningsenheten (FIU) ikke har undersøkt hvitvaskingsvarsler fra banker på riktig måte, ifølge etterforskere i byen Osnabrueck til nyhetsbyrået.

FIU er en del av finansdepartementet som ledes av finansminister Olaf Scholz. Han er også kandidat til å overta for Angela Merkel som kansler i landet etter valget i slutten av september.

Et av varslene skal stamme fra 2018, hvor en betaling til Afrika på over én million euro, mistenkes å være koblet til narkotika, våpensalg og terrorisme. I tillegg skal det være en annen betaling til Afrika i 2020.

Både FIU og den finansielle regulatoren Bafin skal tidligere ha blitt kritisert for å ikke ha avdekket problemene i betalingsselskapet Wirecard, som kollapset i landets største svindelskandale etter krigen, skriver Reuters.

En talsperson for etterforskerne opplyser til nyhetsbyrået at de gjennomførte razziaen mot departementene for å undersøke om byrået hadde fått beskjed om å ignorere de mistenkelige transaksjonene.

I tillegg skal antallet rapporter om mistenkelig aktivitet ha falt drastisk etter at FIU overtok kontrollen over hvitvasking i 2017, noe som også ses på av etterforskerne.