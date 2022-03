Stoltenberg: – Jeg tok beslutningen for få dager siden

BRUSSEL (VG) Jens Stoltenberg fortsetter i Nato – og blir ikke sentralbanksjef. – Det er ikke noe viktigere enn å trygge freden, sier han.

– Det er fordi jeg opplever at det er riktig nå å være fullt og helt konsentrert om oppgaven i Nato, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg når han møter norsk presse i Brussel torsdag ettermiddag.

– Vi har en brutal krig gående på fjerde uka med langvarige konsekvenser for vår sikkerhet. Det er den viktigste oppgaven i mitt liv.

Stoltenberg sier at han fikk henvendelser i fjor høst og i vinter om å fortsette.

– Da sa jeg nei til det fordi jeg var klar for en ny og viktig oppgave. Men da Russland invaderte Ukraina så følte jeg at det ikke var mulig, at jeg ikke hadde noe annet valg enn å fortsette.

Ble spurt om å fortsette

– Når bestemte du deg?

– Jeg tok beslutningen for få dager siden. Det skyldes at jeg har sagt nei flere ganger til å fortsette. Så ble det klart i forrige uke at Biden kom til Brussel og at det ble ekstra toppmøte.

Stoltenberg sier at det enda en gang kom henvendelser fra sentrale ledere i Nato.

– Det gjorde at hele situasjonen ble mer presserende, og det oppsto et akutt behov for å ta stilling en gang til.

fullskjerm neste FORTSETTER: Nato-sjef Jens Stoltenberg, her på pressekonferanse tidligere torsdag. 1 av 3 Gisle Oddstad

Han har tidligere sagt at sentralbanksjef-jobben er drømmejobben.

– Jeg var veldig motivert for den oppgaven og derfor søkte jeg jobben. Men det som er skjedd siden er en krig i Europa som vedvarer og som varig vil endre vår sikkerhet. En ny normal for den verdenen vi skal leve i.

Stoltenberg sier han er motivert for jobben:

– Det er ikke noe viktigere enn å trygge freden, sier Stoltenberg.

Han vil ikke svare på hvor lenge han kommer til å bli i Nato.

– Vi får ta en ting om gangen. Det er tredje gang jeg forlenges. Det er langt nok perspektiv for meg, så får jeg se hva som skjer etter det.

Enten eller

– Ble du bedt om å si fra deg sentralbankstillingen?

– For meg var det klart at om jeg fortsetter i Nato, så vil jeg ikke tiltre som sjef i Norges Bank. Nato fortjener en leder som er 100 prosent til stede og ikke på vei et annet sted.

– Beslutningene hang sammen: Si ja til Nato, si nei til sentralbanken.

Bidens forslag

Torsdag møttes alle lederne i Nato fysisk for første gang siden krigens start – én måned siden Russland invaderte Ukraina.

Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var det USAs president Joe Biden som i det lukkede møtet kom med det formelle forslaget om at Stoltenbergs periode som generalsekretær i Nato skulle forlenges med ytterligere ett år.

Men at han skulle trekke seg fra stillingen som sentralbanksjef, skal ifølge VGs opplysninger ha vært en nyhet også for Støre torsdag.

FULLT OG HELT I NATO: Nato trenger en generalsekretær som ikke over lengre tid er på vei et annet sted, spesielt nå, uttaler Jens Stoltenberg. Her med USAs president Joe Biden.

Wolden Bache blir ny sentralbanksjef

Regjeringen trosset i februar kritikken og utnevnte Stoltenberg til ny sentralbanksjef. Det var stor spenning knyttet til hvem som skulle få jobben.

Flere partier varslet tidlig at de planla kontrollspørsmål om ansettelsesprosessen.

Støre sier til VG at finansministeren nå vil legge til rette for at fungerende sentralbanksjef Ida Wolden Bache innstilles som sentralbanksjef periode på seks år. Hun har allerede avklart at det vil hun takke ja til.

FØR SENDING: Stoltenberg på vei inn til pressekonferanse torsdag.

Avviste forlengelse

Stoltenberg har de siste ukene flere ganger sagt at hans plan var å avslutte i Nato som planlagt 31. september i år. Senest for en drøy uke siden sa han at han har planer om å komme hjem til Norge i høst, og at det dermed ikke er aktuelt å fortsette i Nato.

– Jeg har fått en jobb i Norge som jeg planlegger å tiltre i slutten av året. Det har vært planene hele tiden, svarte Stoltenberg etter et spørsmål fra VG på en pressekonferanse.