Skattedirektøren om Pandora papers: Viser at det er risiko for å bli oppdaget

Nina Schanke Funnemark tror skatteavsløringer gjør at flere nordmenn melder sine skjulte formuer til Skatteetaten.

Funnemark mener lekkasjene i Pandora papers kan gjøre nordmenn bevisst på at de kan bli oppdaget hvis de plasserer formuer i skatteparadis. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Søndag publiserte Aftenposten/E24 de første sakene om hvordan verdens rikeste og mektigste gjemmer enorme formuer i skatteparadiser.

Arbeidet er gjort mulig i den internasjonale dokumentlekkasjen Pandora papers.

Lekkasjen viser blant annet at 35 statsledere, over 300 politikere og 130 dollarmilliardærer har brukt skatteparadiser for å skjule formuer og virksomhet.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark dro mandag formiddag til København. Der deltok hun i et årlig møte med sine nordiske kolleger. Også i de andre nordiske landene har medier det siste døgnet slått opp saker om lekkasjen.

– Dere skattedirektørene har fått noe å prate om i lunsjen i København?

– Det skal jeg love deg! Og det kan nok være at det blir mer prat om de siste avsløringene enn bare i lunsjen, sier hun.

– Hvordan reagerer du på denne siste avsløringen?

– Dette bekrefter veldig tydelig den oppfatningen vi har om utfordringene med hemmelighold i skatteparadiser. At det lages selskapsstrukturer hvor det er vanskelig å avdekke eierne.

Syndere kan slippe straffeskatt

Samtidig mener hun at slike lekkasjer har en forebyggende effekt. 200 nordmenn var navngitt i Panama papers i 2016. Etter avsløringene meldte 1500 nordmenn seg for Skatteetaten.

De som melder seg før myndighetene oppdager dem, kan slippe straffeskatt.

– Det blir en større bevissthet i samfunnet på at det er en risiko for å bli oppdaget, sier Funnemark.

I Pandora papers har Aftenposten/E24 kartlagt over 300 nordmenn.

Pandora papers Lekkasje av 11,9 millioner hemmelige dokumenter.

Lekkasjen stammer fra 14 ulike firmaer som alle jobber med å sette opp og administrere anonyme selskaper i skatteparadiser på vegne av sine kunder.

Mer enn 600 journalister fra 150 mediehus over hele verden har samarbeidet om å granske dokumentene og kontrollere opplysningene med andre kilder. E24 og Aftenposten er eneste norske mediehus med i prosjektet.

Samarbeidet har vært ledet av det internasjonale journalistnettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Det var ICIJ som først fikk lekkasjen. Kilden har ikke stilt noen betingelser for å gi ICIJ dokumentene. Ingen mediehus har betalt noe for å få tilgang. Vis mer

– Folk burde ta til gatene

Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson i SV. Hun reagerer kraftig på Pandora papers-sakene.

– Jeg mener lekkasjene er så alvorlige at det burde være folk i gatene hver gang. Her går penger fra fellesskapet i Norge, og ikke minst utviklingsland, til politikere, næringslivsledere og kriminelle, mener hun.

Lekkasjen og artiklene om den har ikke dokumentert at bistandspenger har gått til statslederes personlige berikelse.

Les på E24+ Over 300 nordmenn i datalekkasjen. Her er noen fakta om dem.

Kaski mener artiklene viser hvor alvorlig ulovlige pengestrømmer og hemmelighold er. Hun sier Norge bør gå foran i arbeidet med å bekjempe dette.

– Jeg forventer at en Ap-Sp-regjering vil være langt mer ambisiøs på dette området enn Erna Solbergs regjeringer har vært. Vi vil uansett jobbe med dette fra Stortinget. Dette er en viktig sak for SV, sier Kaski.

– Bør være en vekker for Ap og Sp

Også Sigrid Klæbo Jakobsen er leder i Tax Justice Network Norge (TJNN), et internasjonalt nettverk som arbeider for et mer åpent skattesystem. Hun forventer at en ny regjering nå vil ta grep.

– Dette bør være en vekker for Ap og Sp i forhandlingene. En fordømmelse av det som er kommet frem er lite verdt, hvis det ikke følges opp med konkrete tiltak, sier hun.

Leder i Tax Justice Network Norge Sigrid Klæbo Jakobsen sier det ikke lengre nytter å gå stille i dørene. – Dette bør være en kraftig vekker for partene i regjeringsforhandlingene om å legge en ambisiøs skatte- og åpenhetspolitikk på bordet, sier hun. Vis mer

Klæbo mener G20-landene har mislyktes i å ta opp kampen mot skatteparadisene.

– Hemmeligholdet lever i beste velgående. Advokatselskaper kan fortsatt tilby skjulesteder i skatteparadis for verdens rike og mektige. Der kan de unnslippe lover og regler som gjelder for alle oss andre, sier hun.

Les på E24+ Lekkede dokumenter: Overgrepsanklaget katolsk legion skjulte milliarder fra Vatikanet

Trenger en skatteavtale i FN

En rapport fra tre forskere ved universitetene i Berkeley, Ås og København fra 2017 anslo at ti prosent av verdens bruttonasjonalprodukt befinner seg i skatteparadis.

Pandora papers dokumenterer skatteflukt på alle kontinenter og i nesten alle verdens land.

Seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp, Kjetil Abildsnes, sier skatteflukt og hemmelighold er skadelig, særlig for utviklingsland. Han mener det uthuler demokratiet.

– OECD gjør et viktig arbeid, men det forfordeler rike land. Nye skatteregler må utvikles på en arena der utviklingsland har like mye å si.

Les på E24+ Lekkede dokumenter avslører kongen av Jordans hemmelige luksuseiendommer

Abildsnes mener Norge også må feie for egen dør.

– Norge må få på plass en effektiv og offentlig land-for-land-rapportering, slik at vi ser hvor mye selskaper betaler i skatt og hvor. Og så må vi tette hull i registeret over reelle eiere av selskap slik at også små eierandeler oppgis, sier han.

– Må få sentral plass i utenrikspolitikken

Eigil Knutsen, stortingsrepresentant for Ap, mener at arbeidet mot skatteflukt må få en sentral plass i norsk utenrikspolitikk.

– Skatteflukt er et alvorlig problem for tilliten, for rettferdigheten ovenfor dem som må betale mer når skattegrunnlaget uthules, og for næringslivet som taper i konkurransen mot dem som betaler mindre skatt. Derfor er dette en svært viktig sak for Ap, sier han.

Knutsen sier Ap vil lytte til innspill fra fagmiljøer og organisasjoner for å styrke ordninger som land-for-land-rapportering og eierskapsregister.