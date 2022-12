Oppgang i Asia etter coronanyheter fra Kina

De kinesiske børsene er på vei oppover etter kunngjøringer om lettelser i coronarestriksjoner.

HONG KONG: Hang Seng-indeksen i Hong Kong stiger med mer enn tre prosent mandag morgen.

Mandag morgen er det oppgang på flere av de toneangivende børsene i Asia og Stillehavsregionen.

Ved 6-tiden, norsk tid, ser det slik ut:

Nikkei 225 i Tokyo ligger flatt på 0,0 prosent

Hang Seng i Hongkong er opp 3,46 prosent

Shanghai Composite er opp 1,56 prosent

Kospi i Seoul er ned 0,15 prosent

FTSE Straits Times i Singapore stiger 0,49 prosent

ASX 200 i Sydney er opp 0,47 prosent

Flere trekker frem mulige corona-lettelser i Kina som en årsak til oppgangen.

Oppgang for teknologi og kasino

Flere av Kina store teknologiselskaper reagerer også positivt på nyheten. Det kinesiske IT-selskapet Tencent stiger mer enn seks prosent mandag morgen. Netthandelsgiganten Alibaba er opp mer enn fem prosent.

Også Kinesiske kasino- og hotellselskaper stiger. MGM China er opp mer enn 17 prosent og Wynn Macau er opp nesten 15 prosent.

Lettelse på restriksjoner er også gode nyheter for flyselskapene. China Southern Airlines, China Eastern Airlines og Air China stiger mandag morgen.

Demonstrasjoner

I går kunngjorde flere kinesiske byer at de letter på de strenge corona-restriksjonene, skriver Reuters.

Den siste tiden har det vært flere store demonstrasjoner i Kina mot nullsmitte-politikken i landet.

– Selv om lettelsen av restriksjonene ikke betyr at nullsmitte-politikken er skrinlagt, så dette ytterligere beviser på en annen tilnærming og finansmarkedene ser ut til å være opptatt av de langsiktige utsiktene, sier økonom ved NAB, Taylor Nugent, til Reuters.

For et par uker siden beordret Kina nedstenging av byen Zhengzhou, som er et av landets viktigste produksjonssentre. Dette skjedde etter voldelige protester ved byens iPhone-fabrikk, som også er verdens største.

Protestene ble sett i sammenheng med coronarestriksjonene, lønn og forhold ved fabrikken.