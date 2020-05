Venter brutalt jobbtap i USA: – Uten sidestykke i historien

Ekspertene mener mer enn 20 millioner jobber forsvant utenfor landbruket i USA forrige måned. I ytterste konsekvens kan de siste 25 årenes jobbvekst forsvinne.

LEDIGHETSKØ: Det har vært lange køer utenfor trygdekontor og matsentraler i USA den siste tiden. Her fra en matsentral i Brooklyn, New York forrige uke. Vis mer JUSTIN LANE / EPA

8. mai 2020

Coronakrisen har preget en hel verden de siste månedene. Bedrifter har gått konkurs eller sett seg nødt til å permittere ansatte for å overleve.

Det har ført til at trygdekøen i USA har vokst voldsomt de siste ukene. Forrige uke alene var det 3,2 millioner nye søkere til ledighetstrygd, viste statistikken torsdag.

Samlet har 33 millioner mennesker søkt ledighetstrygd for første gang i USA de siste syv ukene.

Men først fredag får man den virkelige fasiten, når det amerikanske arbeidsdepartementet presenterer «non-farm payrolls». Statistikken som gjerne går under navnet «månedens viktigste tall», viser hvor mange arbeidsplasser som kom til eller forsvant forrige måned.

Statistikken ekskluderer arbeidsplasser i landbruket da disse som oftest er sesongbasert, og derfor vanskelig å sammenligne fra måned til måned.

Tror ikke på store utslag i markedene

På forhånd spriker estimatene mellom 20 og 22 millioner tapte jobber utenfor landbruket i USA i april.

«Det ventes et fall på 21 millioner jobber og at ledighetsraten stiger fra 4, 4 til 17 prosent, uten sidestykke i historien», skrev Nordea Markets i sin morgenrapport fredag.

«At tallene er dårlige bør neppe komme som en overraskelse, og markedsutslagene på et avvikende tall blir nok ikke store», fortsetter meglerhuset.

Da tallene for mars ble presentert i begynnelsen av april viste de at 701.000 arbeidsplasser gikk tapt. Dette var første gang siden 2010 at det ble registrert et fall i antall jobber utenfor landbruket i USA.

Kan sette arbeidsmarkedet 20 år tilbake

– Det er sannsynlig at jobbtapene vi har opplevd har satt oss tilbake rundt to tiår når det kommer til jobbvekst, skriver økonom Elise Gould i Economic Policy Insitute i en lengre analyse før tallslippet.

Som følge av usikkerheten på forhånd er det vanskelig å si hvor langt tilbake fallet i april egentlig vil sette det amerikanske arbeidsmarkedet.

Gould skriver at om man treffer på de lave estimatene vil landet ha tapt jobbveksten fra finanskrisen, men at man i ytterste konsekvens kan bli satt tilbake til midten av 90-tallet.

– Håp om bedring i juni

– Det amerikanske arbeidsmarkedet står i sin verste posisjon siden den «den store depresjonen» og det er usannsynlig at det vil bedre seg betydelig i nær fremtid, sier direktør Ronald Temple i Lazard Asset Management til Financial Times.

Heller ikke sjeføkonom Ian Sheperdson i Pantheon Macroeconomics ser spesielt lyst på tallene som kommer fredag. Han tror på en nedgang på 22 millioner i april, med et påfølgende tap av 13 millioner jobber i mai, sier han til FT.

– Men vi har et håp om at vi i juni vil se begynnelsen på en bedring samtidig som stater begynner å gjenåpne, sier Sheperdson.