Kinas økonomi stuper til historisk lavt nivå

Kinas økonomi falt 6,8 prosent i første kvartal i år. Det er den første nedgangen på flere tiår.

Vis mer HECTOR RETAMAL / AFP

Publisert: Oppdatert: 17. april 2020 06:24 , Publisert: 17. april 2020 05:48

Det viser nye tall fra myndighetene i landet.

Ifølge Reuters er dette første gang at økonomien faller siden 1992, da landet for første gang begynte å offentliggjøre kvartalsstatistikker.

På forhånd var det ventet en nedgang på 6,5 prosent fra januar til mars.

Nedgangen kommer etter et år som allerede var regnet som dårlig for verdens nest størst økonomi. I fjor steg Kinas bruttonasjonalprodukt totalt med 6,1 prosent - den svakeste økonomiske veksten på tre tiår.

Les også IMF tror veksten i Asia stanser

Vil ta tid

Ifølge AP har ikke Kina hatt et helt år med negative tall siden slutten av den kulturelle revolusjonen i 1976.

Store deler av økonomien er nå i gang igjen, etter å ha vært lammet av coronakrisen i en lengre periode.

Likevel mener analytikerne at det blir svært krevende å skape en økonomisk vekst igjen, mens viruset fortsetter å holde den globale etterspørselen nede.

Tidlig fredag morgen ser det imidlertid ut til at investorene rister av seg de nye kinesiske krisetallene i det Asia-børsene stiger. Slik er status like før klokken seks:

Hang Seng i Hongkong 2,22 prosent

Shanghai Composite opp 0,89 prosent

Nikkei 225 i Tokyo stiger 2,55 prosent

Kospi i Seoul stiger 3,14

ASX 200 i Sydney opp 1,74 prosent

Les også Med munnbind og febersjekk på restaurant: Kina åpnes gradvis for norsk laks

Frykter for millioner av jobber

Over to millioner mennesker er nå bekreftet smittet av viruset som brøt ut i millionbyen Wuhan i desember i fjor. Siden dette har Kina rapportert om mer enn 3000 dødsfall.

– Etterspørselsjokket er massivt. Det forteller oss at folk vil være forsiktige med å gjenoppta konsumeringen, også etter coronaviruset og etter at restriksjonene er borte, sier økonom Bo Zhuang i TS Lombard til CNBC etter at de nye krisetallene ble offentliggjort.

I Wuhan har markedene åpnet igjen etter at karantenen i millionbyen ble opphevet 8.april. Selgerne melder om svært vanskelige kår siden kundegrunnlaget er borte.

– Det er ingen tvil. Vi er dømt til undergang i år, sier krydderselger Yang, som eier en bod på det enorme Baishazhou-markedet, til AFP.

Les også Eksperter: Slik blir verden etter coronaviruset

– Uten sidestykke

Ifølge Reuters venter analytikere at 30 millioner jobber vil gå tapt som følge av den globale krisen. Under finanskrisen i 2008 og 2009 forsvant rundt 20 millioner arbeidsplasser.

Torsdag spådde Det internasjonale pengefonet (IMF) at den økonomiske veksten i Kina vil falle fra 6,7 prosent i 2019 til 1,2 prosent i år. Samtidig mener de at Japans økonomi kan falle med 5,2 prosent.

– Krisen er uten sidestykke i Asias historie, uttalte IMF-direktør for Asia og Stillehavs-områdene, Chang Yong Rhee, torsdag.

Redusert etterspørsel i markeder som Nord-Amerika og Europa, redusert turisme og forstyrrelser i handel- og forsyningskjedene er blant årsakene som trekkes frem.

Dermed frykter IMF at coronakrisen trolig vil ramme Asia hardere enn finanskrisen i 2008, og den asiatiske finanskrisen i 1997.