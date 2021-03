Sverige dropper innreiseforbud fra Norge og Danmark

Fra 31. mars letter Sverige på innreisereglene på reiser fra Norge og Danmark. Nå trenger man bare en negativ coronatest for å slippe inn.

Det kommer frem på et pressetreff onsdag morgen, ifølge flere svenske medier.

Regelendringen innebærer at det ikke vil være innreiseforbud fra Norge og Danmark til Sverige fra og med 31. mars. Fortsatt vil reisende kunne vise en negativ coronatest for å kunne reise inn i landet.

– Dagens beslutning om å oppheve de generelle innreiserestriksjonene fra Danmark og Norge er i tråd med regjeringens ambisjoner, sier utenriksminister Anna Hallberg, ifølge Expressen.

– Nå tar vi et steg mot et mer integrert Norden, fortsetter hun.

Sverige innførte innreiseforbud fra Norge 24. januar, etter at den britisk muterte virusvarianten hadde bidratt til strenge tiltak etter et utbrudd i Nordre Follo.

Innenriksminister Mikael Damberg forteller at de ikke har oversikt over hvordan effekt innreiseforbudet har hatt på smittespredningen i Sverige. Han forklarer videre at formålet var å bremse spredningen av mutasjoner i landet, men at landets folkehelsemyndighet nå konstaterer at særlig den britiske varianten spres i stor grad i landet.

– Nå har vi et system med negativ covid-test i gang. Da får vi samme regler for innreise til Sverige fra alle land, sier han, ifølge Aftonbladet.

