140.000 jobber forsvant i USA - alle stillingene var besatt av kvinner

Flere smittetilfeller og nye restriksjoner har sendt en rekke kvinner ut av det amerikanske arbeidsmarkedet.

5,4 millioner færre kvinner har jobb i dag enn i februar i USA. Det har ført til at mange må ty til matdonasjoner, slik som her ved Tarrant Area Food Bank i Arlington, Texas. Vis mer byoutline Tony Gutierrez / AP

«Månedens viktigste tall» for USA skuffet.

For første gang siden april falt antall jobber utenfor landbruket, og det var 140.000 færre i jobb i desember enn i november, ifølge fredagens tall fra Det amerikanske arbeidsdepartementet.

Ifølge tallene fra myndighetene i landet var alle de 140.000 jobbene som gikk tapt, jobber besatt av kvinner. Sammenlignet med november var det i desember 156.000 færre kvinner i jobb.

Flere menn ble ansatt

Samtidig dro menn opp statistikken. Samtidig som flere tusen kvinner mistet jobben, var nemlig 16.000 flere menn i jobb sammenlignet med måneden, ifølge statistikken.

Dette er tall for menn og kvinner totalt. Mange menn mistet også jobben i desember, men som gruppe ble flere ansatt enn sagt opp.

Husholdningsundersøkelsen publisert i samme rapport viser i tillegg at mens hvite kvinner i USA endte opp med flere jobber i desember sammenlignet med november, så var det færre svarte og latinamerikanske kvinner i jobb.

– Sektorene disse kvinnene jobber i har gjerne ikke den samme fleksibiliteten og muligheten til å jobbe hjemmefra som en del andre jobber har. Når skoler og barnehager da stenger og de må ta av seg barn hjemme fører det gjerne til at kvinnene må forlate arbeidsstyrken, sier C. Nicole Mason, president ved Instituttet for kvinnepolitisk forskning (IWPR), til CNN.

Høy arbeidsledighet

Samtidig har restauranter, uteliv og reiseliv måtte stenge dørene i USA mens en tredje coronatopp fører til nye restriksjoner og lavere etterspørsel etter servicetilbud.

Det har ført til at arbeidsledigheten nå er på 6,7 prosent i USA.

Det er lavere enn toppen på 14,8 prosent i april, men forskjeller i landet har likevel gitt latinamerikanske kvinner en arbeidsledighet på 9,1 prosent. Ti måneder etter pandemien traff landet er arbeidsledigheten blant svarte kvinner 8,4 prosent, ifølge amerikanske myndigheter.

Publisert: Publisert: 9. januar 2021 14:45