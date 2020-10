Forskere på auksjoner får Nobelprisen i økonomi

Paul R. Milgrom og Robert B. Wilson ved Stanford University tildeles Nobelprisen i økonomi.

Publisert: Oppdatert: 12. oktober 2020 12:10 , Publisert: 12. oktober 2020 11:50

Det ble klart under en pressekonferanse i Stockholm mandag. De to tildeles prisen for å ha studert hvordan auksjoner virker.

Prisvinnerne har også brukt deres innsikt til å designe nye auksjonsformater for varer og tjenester som er vanskelig å selge på en tradisjonell måte, som for eksempel radiofrekvenser, heter det i en melding fra Kungliga Vetenskapsakademien, som formelt tildeler prisen.

Priskomiteens leder Peter Fredriksson understreket under pressekonferansen at auksjoner er «enormt viktige».

– De genererer hver dag astronomiske summer mellom kjøpere og selgere. De påvirker oss alle, kanskje mer enn vi tror. Det er sannsynlig at du har kjøpt huset ditt på auksjon. Når auksjoner er så viktige er det viktig at de er laget på rett måte, sa Fredriksson.

Formelt sett går prisen under navnet Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel. Prisen ble første gang utdelt i 1969, og er ikke en del av Alfred Nobels testamente. Det har ført til at det gjennom årene flere ganger har vært diskusjon rundt navnet på prisen.

