Første kvinnelige finansminister sverget inn i USA

Den tidligere sentralbanksjefen ble tirsdag sverget inn som den 78. finansministeren i USA, melder amerikanske myndigheter.

PENGEGLIS: Janet Yellen er ikke nye i pengepolitikkens verdens. Den nye finansministeren var tidligere sentralbanksjef i USA.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det tok imidlertid 231 år å få en kvinne som leder av Finansdepartementet i landet.

Men pengepolitikk er langt fra nytt for Yellen som er første person til og både ha vært sentralbanksjef, leder for presidents råd for økonomiske rådgivere, og nå også finansminister.

74-åringen vil imidlertid få en tøff jobb foran seg med ansvar for å lede USAs økonomi ut av coronakrisen.

Trygt valg i usikker tid

Den tidligere sentralbanksjefen er bredt ansett som et «trygt» finansminister-valg, som allerede før hun ble valgt var anslått å kunne oppnå støtte fra Republikanerne i senatet, ifølge CNBC.

Dette skyldtes blant annet at Yellen oppfattes av mange som en person som kan inngå tverrpolitiske kompromisser, noe som er ekstra viktig i den skjøre økonomiske situasjonen USA nå står i.

Med millioner av amerikanere uten jobb midt under pandemien blir en av de første store oppgavene for Yellen å utforme en solid krisepakke for å stimulere landets økonomi.

Under en senatshøring i forrige uke uttalte Yellen, ifølge New York Times, at det var på tide å «handle stort», og at dette vil være langsiktig forsvarlig om man klarer å skape en sunnere økonomi.

Overgang fra Mnuchin

Yellen tar over styringen fra Trumps finansminister Steven Mnuchin.

Mens Mnuchin kom inn i jobben fra finansbransjen og med langt fartstid fra investeringsbanken Goldman Sachs, skriver NBC News at Yellen med sin middelklassebakgrunn og erfaring fra akademia vil bli en annen type finansminister.

Det er forventet at hun vil jobbe for å reversere den økende økonomiske ulikheten i USA, noe hun også skal ha snakket om i bankkomiteen i senatet.