EU-kommisjonen vil tillate innreise for alle fullvaksinerte

EU-kommisjonen foreslår at medlemslandene letter på innreiserestriksjoner og tillater innreise for alle fullvaksinerte, også for ikke-nødvendige reiser.

EU-kommisjonen vil at medlemslandene skal slippe inn alle som er fullvaksinert med en EU-godkjent vaksine. Vis mer byoutline Laszlo Balogh / AP / NTB

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Kravet skal være at man er fullvaksinert med en vaksine godkjent i EU minst 14 dager før innreise. Dette kan senere utvides til å følge en liste over vaksiner som er godkjent for nødbruk av Verdens helseorganisasjon.

Dersom land dropper krav om negativ test ved innreise for fullvaksinert, bør det også gjelde dem som kommer fra tredjeland, mener kommisjonen.

Reglene for innreise fastsettes i hvert enkelt medlemsland.

Vil åpne for flere land

I tillegg foreslår kommisjonen å slippe inn alle som kommer fra land der den epidemiologiske situasjonen er god, skriver de i en pressemelding mandag. De vil også øke grensen for hvor mange nye smittetilfeller som er akseptabelt i et land før døren stenges for innreise til EU.

I dag er denne terskelen 25 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Kommisjonen vil heve dette til 100 smittetilfeller, som fortsatt er langt under gjennomsnittet i EU. Det er for tiden 420 mye smittede per 100.000 innbyggere.

Lettelsene foreslås i lys av vaksineutrullingen i EU og utviklingen i den globale smittesituasjonen.

Nødbrems

Samtidig sier kommisjonen at dersom smitten i et land utenfor EU plutselig utvikler seg raskt i gal retning eller det oppstår nye virusvarianter som gir grunn til bekymring, kan medlemslandene stanse alle innreiser for personer som ikke er EU-borgere fra disse landene.

Selv når det trekkes i «nødbremsen» på den måten, lister kommisjonen opp en rekke mulige unntak, som innreise for helsepersonell, transportarbeidere og sjøfolk, samt transittreiser, reiser som skyldes viktige familiehensyn og innreise for personer som søker asyl eller opphold på humanitært grunnlag.

Dersom et land innfører hasterestriksjoner, foreslår kommisjonen at tiltakene tas opp til vurdering minst hver fjortende dag.

