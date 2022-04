USA må punge ut etter å ha beslaglagt russisk superyacht

Ved å ta beslag i luksusmidler som superyachter estimeres det at prislappen for vedlikehold havner på omtrent ti prosent av verdien, hvert år.

Spanske politistyrker står ved superyachten «Tango».

Publisert: Oppdatert i dag 12:12

Superyachten «Tango» ble beslaglagt av Spania på oppdrag fra USA forrige uke.

Ved å beslaglegge oligarken Viktor Vekselbergs superyacht må USA punge ut, ifølge Bloomberg. Den årlige prislappen for vedlikehold av yachten er ifølge nyhetsbyråets utregninger på 84 millioner kroner.

Det ble en seier for Det amerikanske justisdepartementets «KleptoCapture»-gruppe, som er en arbeidsgruppe satt for å finne midlene til russiske oligarker, og andre med tette bånd til Putin.

– Når myndigheter tar beslag i midler tilhørende sanksjonerte individer, tar de over ansvaret for vedlikehold, sier Andew Adams, en føderal aktor i New York som leder arbeidsgruppen.

Les også Storbritannia sanksjonerer Chelsea-styremedlem og Abramovitsj-venn

Omtrent ti prosent av verdien

Adams sier videre til nyhetsbyrået at det er Det amerikanske justisdepartementets ansvar å samarbeide med forsikringsselskaper, og selskaper for vedlikehold.

Bloomberg skriver at de årlige kostnadene for vedlikehold på store luksusmidler kommer med en prislapp på omtrent ti prosent av verdien.

For «Tango» havner summen på 9,5 millioner dollar, tilsvarende 84 millioner kroner.

Amerikanske myndigheter må også finne arbeidere for å jobbe på yachten. De kan ikke beholde det nåværende mannskapet, fordi de er på lønningslisten til sanksjonerte individer.

Les på E24+ Slik får oligarkene hjelp til å kjøpe luksusbåter, fly og andre leketøy i all hemmelighet

Verdens største yacht også beslaglagt

Tyske myndigheter beslagla denne uken verdens største yacht. Det er Alisher Usmanovs «Dilbar».

Den 156 meter lange yachten Dilbar skal ifølge tidsskriftet Forbes være verdt nærmere 5,3 milliarder kroner og har siden oktober ligget ved et verft i Hamburg for reparasjoner.

Usmanov er satt på EUs sanksjonsliste for sine nære bånd til Kreml etter Russlands invasjon av Ukraina.