Seks år med Donald Trumps selvangivelser offentliggjort

Den demokratisk ledende amerikanske kongressen har i dag offentliggjort selvangivelsene til Donald Trump fra 2015 til 2020. Han har nektet å følge tradisjonen med å gjøre det selv.

Offentliggjøringen skjer en måned etter at USAs høyesterett ga grønt lys for utleveringen.

I dokumentene som er offentliggjort finnes både personlige skattepapirer og skattepapirer til deler av Trumps forretningsvirksomhet.

Det nøyaktige innholdet i dokumentene er foreløpig ikke kjent. En rekke amerikanske nyhetsredaksjoner skriver like etter offentliggjøringen klokken 15 norsk tid at de nå jobber med å gå gjennom «tusenvis av sider med dokumenter».

Men allerede før jul fikk verden et innblikk i eks-presidentens økonomi i årene fra 2015 til 2020, da skattekomiteen i i Representantenes hus i Kongressen offentliggjorde et sammendrag med noen av tallene fra Trumps selvangivelser i disse årene.

Der kom det frem at Trump, som i alle år har skrytt over å være en svært suksessrik forretningsmann, betalte total 1,13 millioner dollar i nasjonal inntektsskatt i de to midterste årene han var president, mens han bare betalte 750 dollar i skatt det første året.

Det siste året betalte han null i skatt.

I 2016, altså det året han ble valgt, betalte han også 750 dollar, mens året før betalte han i overkant av 640.000 dollar.

Lang juridisk kamp

Så lav innbetalt skatt i denne seksårsperioden kommer til tross for at han eier selskaper og eiendommer for enorme verdier. Men fordi han har påberopt seg store forretningsunderskudd i flere av årene i perioden har han sluppet unna med minimalt i skatter.

I 2015 hevder han å ha tapt 105 millioner dollar. Året etterpå 73 millioner dollar.

Etter en lang juridisk kamp er dokumentene nå altså fullt offentliggjort (og du kan leste alt ned ved å klikke på «Attachement E» nederst i denne pressemeldingen fra komiteen - ekstern lenke). Dermed får amerikanske velgere endelig se, med hjelp fra den demokratisk ledede kongressen, det det alltid har vært tradisjon for at presidenter har gjort selv.

En tradisjon Trump, som ønsker å bli valgt til president igjen i 2024, brøt.

EKSPRESIDENT: Donald Trump var USAs president fra 2017 til 2021.

Trump raser

Og han er ikke fornøyd med at denne informasjonen nå blir tilgjengelig for folk. I en video han fredag har sendt sine tilhenger i en e-post, hvor han også ber om donasjoner til sin presidentkampanje for 2024, forteller han at han «forlot et fantastisk liv for å kjempe for det amerikanske folk».

– Det har ikke vært enkelt, men jeg er glad jeg gjorde det, sier han, og fortsetter:

– Ved hjelp av en skandaløs misbruk av makt har den radikale demokratiske kongressen på ulovlig vis skaffet seg og lekket mine personlige skattepapirer, som bare viser at jeg har hatt enorm suksess.

Han kaller det et brudd på grunnloven, men høyesterett, som altså har et konservativt flertall med blant andre tre dommere utpekt av Trump selv, sa seg uenige i det da de for en måned siden godkjente at dokumentene kunne deles med Kongressen.

Trump kaller det en «sinnsforvirret heksejakt», og mener at dokumentene gir lite informasjon og at de uansett er bortimot umulige å forstå for vanlige folk.

I en pressemelding skriver ekspresidenten at den store splittelsen i USA nå vil bli enda verre:

– Demokratene skulle aldri ha gjort dette. De bruker alt som et «våpen», men husk at det er en farlig ting som kan gå begge veier.

Påbudt revisjon skjedde ikke

Komiteleder Richard Neal (demokrat) påpekte imidlertid at en president ikke er en hvilken som helst skattebetaler.

– De har makt og innflytelse som ingen annen amerikaner. Og med mye makt kommer stort ansvar, sa Neal om hvorfor han mener det er viktig med åpenhet rundt en presidents finanser.

Demokratene i komiteen mener det er viktig å kunne føre kontroll med at en president ikke gjør sine valg og prioriteringer med baktanker om å tjene sin egen økonomi.

I en pressemelding påpeker komitelederen også at de hadde en forventing om at en påbudt revisjon av Trumps skattepapirer ville bli utført av skattemyndighetene, som vanlig, men at dette ikke skjedde.

– Våre funn viser at under den forrige regjeringen (Trump-regjeringen red.anm.) var dette programmet lagt på is. Vi vet nå at den første obligatoriske revisjonen ble åpnet to år inn i presidentperioden, på samme dag som komiteen ba om innsyn i selvangivelsen.

Trump ber om Biden-hevn

Trump ber om Biden-hevn

Da skattekomiteen før jul stemte over hvorvidt Trumps selvangivelser skulle offentliggjøres, eller ikke, stemte alle 24 demokratene for, mens alle 16 republikanerne stemte mot. Om tre uker overtar republikanerne flertallet i Representantenes hus.

Dermed måtte Demokratene få gjort dette nå dersom de skulle ha noe håp om å få gjort det.

Trump tar for øvrig tatt til orde for at Republikanerne bør hevne seg ved å anskaffe alle finansdokumenter til nåværende president Joe Biden. Han, altså Biden, har for øvrig frivillig offentliggjort alle sine selvangivelser tilbake til 1998.