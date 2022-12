DET ER DEILIG Å VÆRE ...: Det kan være deilig å være kriminell i Dubai om du har verdier å skjule.

Kriminelle peker nese til Norge

Hvem sier at kriminalitet ikke lønner seg?

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Se det for deg: Du har valgt en kriminell løpebane. Enten det er narkotikasmugling, bedrageri eller hvitvasking, håver du inn penger.

Men du tenker også på fremtiden, for det å være forbryter er høyrisiko. En dag kan lovens lange arm ta deg igjen og du ender bak murene.

Da kan det være greit å vite at pengene du har grabbet til deg, trolig vil være der også når du kommer ut. For eksempel fordi de har funnet veien til et land hvor det lyssky eiendomsmarkedet kan skjule millionverdier for norske myndigheter.

Slik kan du peke nese til Norge. Vi tok deg til slutt, men ikke pengene dine.

Så kan du trekke deg tilbake til ditt valgte luksusparadis og nyte gode dager, mens vanlige, lovlydige folk i Norge sliter med å få lønnen til å strekke til for rente og strømregning.

Avsløringene om Dubai viser hvor enkelt det er for kriminelle å få pengene ut av Norge.

I år har E24 og medier over hele Europa rullet opp hvordan luksusparadiset er et yndet investeringssted for kriminelle. Her setter også russiske oligarker, europeisk mafia og sanksjonerte politikere pengene sine inn i et lukrativt eiendomsmarked som er som skapt for å skjule penger fra lyssky virksomhet.

Flere personer som er dømt, tiltalt eller siktet for kriminell virksomhet i Norge, er registrert med betydelige verdier i Dubai. Mange har vært oppført med svært lav eller ingen inntekt og formue i Norge.

Hvis penger sendes ut av landet, står myndighetene ofte maktesløse tilbake.

Siden 2014 har Statens innkrevingssentral mottatt pengekrav mot kriminelle på til sammen 1,9 milliarder kroner. Bare 343 millioner av disse er blitt innbetalt, viser nye tall E24 har fått innsyn i.

Og det er ekstra vanskelig med inndragning hvis verdiene er flyttet til utlandet. Særlig til land og områder som har minimalt med innsyn for utenforstående.

Det er enda flere gode nyheter for de kriminelle. For disse flytteoperasjonene er enklere enn tidligere.

– Du trenger ikke ta med deg pengesekken og reise til Gran Canaria som Egon Olsen, sier seksjonssjef Stian Solheim i Skatteetaten. Verden er blitt mindre og mer digital, og alternativer som kryptovaluta gjør det lettere å flytte verdier også uten et profesjonelt apparat.

Strålende, altså. For kriminelle.

Alle er enige om at det må gjøres mer. Politikerne, politiet og juridiske fagmiljøer ... men arbeidet går sakte fremover, og slik har det vært i mange år.

Etter Dubai-avsløringene varslet Økokrim at de ville se om det var mulig med konkrete beslag fra luksusbyen. Men vi har ikke noen utleverings-, inndragnings- eller politisamarbeidsavtale med Dubai.

– Bedre internasjonale avtaler hadde gjort en del av jobben vår mye enklere. Men så er det jo ikke så enkelt å få til forpliktende avtaler med de landene der disse verdiene har en tendens til å dukke opp, sier Solheim i Skatteetaten.

Det jobbes, men forslaget om en utleveringsavtale med De forente arabiske emirater har ligget på bordet i halvannet år. Selv prosessen med å få forskjellige deler av systemet til å kommunisere, tar tid.

Det er ikke vanskelig å forstå at det kan være komplisert å lande juridiske avtaler med land som er svært annerledes enn oss. Det kan reise ulike problemstillinger, for eksempel krever utleveringsavtaler gjensidighet.

Men både når det gjelder inndragning av utbyttet generelt, og jakten på kriminelles verdier i utlandet, er det vanskelig å forstå at ikke arbeidet kan gå raskere enn i dag.

For jo mindre vi inndrar av kriminelles utbytte, og dess enklere det er å flytte verdier ut av landet, jo flere kriminelle vil fortsette å peke nese til Norge.

