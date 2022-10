USAs statsgjeld passerte 31.000 milliarder dollar

USAs statsgjeld har passert 31.000 milliarder dollar, ifølge en rapport fra det amerikanske finansdepartementet.

USAs finansminister Janet Yellen.

NTB-AP

Det tilsvarer rundt 324.215 milliarder norske kroner. Gjelden nærmer seg dermed det lovpålagte taket på 31.400 milliarder dollar, et kunstig tak som Kongressen satte på USAs evne til å låne penger.

De nye gjeldstallene kommer oppå en allerede svak økonomi, som står overfor høy inflasjon, stigende renter og en sterk amerikansk dollar. Selv om president Joe Biden har satt i gang flere tiltak for å redusere underskuddet, er økonomer bekymret over de nye tallene.

De har påpekt at stigende renter kan forverre landets økende gjeldsproblemer og etterlyser en ny skattepolitikk. Den amerikanske sentralbanken har hevet renta sju ganger i år for å få ned inflasjonen.

I august i år la Kongressens budsjettkontor (CBO) fram en rapport som sa at statsgjelden snart kan bli så stor at den setter den amerikanske økonomien i fare, og at årets budsjettunderskudd kom til å bli 400 milliarder mer enn anslått i vår.