Russland truer med å stanse gassleveranser gjennom Nord Stream 1

Samtidig advarer visestatsminister Novak mot boikott av russisk olje, som han mener kan komme opp i 300 dollar fatet.

Russlands visestatsminister Aleksander Novak. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Den åpne trusselen ble ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA fremført av visestatsminister Aleksander Novak mandag.

Gassledningen Nord Stream 1 er 1.224 kilometer lang og går langs bunnen av Østersjøen fra Russland til Tyskland.

Vestlige ledere vurderer å stanse all import av russisk energi, har det kommet frem mandag. Men det er uenighet internt i EU, der især Tyskland er skeptisk.

Forbundskansler Olaf Scholz advarte senest mandag om at russisk energiimport fortsatt er helt avgjørende for å dekke Europas kraftbehov.

– For øyeblikket kan ikke Europas etterspørsel etter energi bli sikret på noen annen måte. [Russisk energi] er derfor essensiell for å yte offentlige tjenester og for livet til våre innbyggere, sa han i en uttalelse.

USAs president Joe Biden har ikke fattet noen avgjørelse ennå, skriver Marketwatch.

I 2021 kom rundt 45 prosent av EUs gassimport, og nesten 40 prosent av forbruket, fra Russland, ifølge energibyrået IEA.

Advarer mot importforbud

Russlands visestatsminister Aleksander Novak advarer om at et forbud mot russisk olje vil få katastrofale konsekvenser for det globale oljemarkedet.

– Prisveksten vil bli uforutsigbar – mer enn 300 dollar fatet, om ikke mer, sa Novak til russiske nyhetsbyråer mandag.

Russland er allerede ilagt svært strenge økonomiske sanksjoner etter invasjonen av Ukraina, men vestlige ledere har mandag uttalt at et importforbud mot russisk olje fortsatt er aktuelt.

Diskusjonen førte til et voldsomt hopp i oljeprisen mandag. Nordsjøoljen kostet på et tidspunkt over 130 dollar fatet.

Vil løsrive seg fra Russland

Kort tid før at Russland gikk inn i Ukraina, kunngjorde Olaf Scholz at de stanser godkjenningen av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland.

I tillegg har han annonsert at Tyskland skal skalere opp egne gasslagre og bygge to nye gassterminaler.

Tyskland har lenge vært under press for å bli mindre avhengig av russisk gass. Over 30 prosent av Tysklands gassbehov blir dekket av Russland.

En av byene der Scholz ønsker ny gassterminal er Wilhelmshaven, to timer vest for Hamburg.

E24 besøkte den middels store havnebyen.

– Dette er en stor mulighet for Wilhelmshaven. Det er mye utflytting her og mangel på arbeidsplasser, sa studenten Anne Bush (28).