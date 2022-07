Euroen svekkes: Sterkeste krone på nær tre måneder

For første gang siden starten av mai koster én euro under ti kroner. Høye energipriser kan ha svekket euroen.

Euroen har svekket seg med 60 øre mot kronen siden toppen i juni.

Én euro koster torsdag kveld 9,92 kroner. Dermed har kronen styrket seg kraftig fra toppen på nesten 10,50 kroner i juni.

Man må helt tilbake til 5. mai for å finne sist det var like billig for nordmenn å bruke penger i eurolandene.

– Euroen har blitt svak som følge av usikkerheten rundt høye energipriser og Italias gjeldsproblemer, forteller Anders Johansen.

Han er sjefstrateg i Danske Bank.

– Høye energipriser er en utfordring for økonomien generelt, og isolert sett kan det føre til at sentralbanken holder en lavere rente enn de ellers ville gjort.

Norges Banks valutakursindeks I44, som måler kronens verdi mot 44 handelspartneres valutaer, er også på sitt sterkeste nivå siden starten av mai.

Stor forskjell i styringsrentene

Styringsrenten satt av sentralbanken er renten man får for å holde denne sentralbankens valuta, og valutakursen går derfor gjerne opp når styringsrenten går opp.

Den europeiske sentralbanken overrasket med en renteheving på 0,50 prosentpoeng for en uke siden. Styringsrenten hos eurolandene er likevel 1,25 prosentpoeng lavere enn i Norge, og hele 2,5 prosentpoeng lavere enn i USA.

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank

– De har ikke utsiktene til å heve styringsrenten mer enn USA, de er tettere på energiutfordringene, sier Johansen i Danske Bank.

Etter den amerikanske sentralbanken hevet renten med 0,75 prosentpoeng, svekket dollaren seg mot norske kroner, men torsdag har den hentet seg litt inn igjen. En dollar koster torsdag kveld 9,78 kroner, tre øre opp fra midnatt.

Gode tider for den norske krona

– Det er også mange gode grunner til at den norske kronen skal klare seg bra. Det er litt risk-on i markedet, sier Johansen.

Et marked som er «risk-on» er gjerne mer villig til å ta risiko, og da er det gjerne mer villighet til å investere i mindre valutaer som den norske kronen.

– Gassprisen og oljeprisen har også steget veldig. I tillegg svekket den norske kronen seg mye da de amerikanske aksjemarkedene falt, men har ikke steget noe særlig siden da, selv om de amerikanske aksjene er opp åtte prosent igjen, sier Johansen.

Italia kan trenge gjeldshjelp

Hos eurolandene ulmer det også en gjeldskrise i bakgrunnen.

Italia betaler de høyeste lånekostnadene på sine statslån på nesten et tiår, ifølge Financial Times. Det står i sterk kontrast til Tyskland, som betaler rundt én tredjedel av det Italia gjør for sine statslån.

Den europeiske sentralbanken skulle helst sett at lånekostnadene for disse landene var identisk.

– Sentralbanken ønsker at forskjellen skal være under to prosentpoeng. Det har de ikke helt klart, og det er veldig uklart om de får på plass et troverdig system, sier Johansen.

– Samtidig importerer Italia mye energi fra Russland, og de har svak økonomisk vekst og en aldrende befolkning, så det er ingen grunn til å tro at de skal vokse seg ut av gjeldsproblemet. Da må Den europeiske sentralbanken komme med nye tiltak hele tiden for å redde Italia.