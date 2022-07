Går mot første renteheving på elleve år: – Har ikke rom til å dempe retorikken

Torsdag er det ventet at den europeiske sentralbanken vil heve renten for første gang siden 2011. Forskjellene mellom landene i eurosonen gjør situasjonen kompleks.

Christine Lagarde har vært sentralbanksjef i Den europeiske sentralbanken (ESB) siden november 2019

Ved rentemøtet i juni holdt den europeiske sentralbanken (ESB) renten uendret på −0,5 prosent, men varslet da at renten vil heves med et kvart prosentpoeng juli. De varslet også at det vil bli ytterligere renteheving i september.

Torsdag skal rentemøtet avholdes og rentebeskjeden kommer klokken 14.15 norsk tid.

Selv om sentralbanken har varslet renteheving på 0,25 prosent har noen begynt å spekulere i om rentehevingen vil bli enda høyere enn det. Den amerikanske sentralbanken (FED) kom med «en trippel renteheving» i juni, på 0,75 prosentpoeng.

Ifølge Reuters vurderer ESB en heving på enten 0,25 eller 0,50 prosentpoeng. Men Nordea Markets holder fast på de tidligere signalene:

– Medier har nylig antydet at også ESB vil diskutere et større justering denne uken, men vi tror ESB fortsatt vil følge sin tidligere guiding og heve renten med 25 basispunkter, skriver meglerhuset i en rapport.

– Tross alt har ESB lagt stor vekt på sin tidligere guiding. Og flere medlemmer i sentralbanken har understreket at fra et finansieringsperspektiv, så gjør ikke en heving på 25 eller 50 basispunkter særlig forskjell. Men en heving på 50 basispunkter denne uken kan ha større betydning for kredibiliteten til ESB, heter det videre.

Kraftig inflasjonsvekst

En av årsakene til den ventede rentehevingen er den høye inflasjonsveksten som stadig setter nye rekorder.

Tirsdag kom de offisielle tallene som viste at inflasjonen i landene som bruker euro (eurosonen) steg til 8,6 prosent i juni. Til sammenligning er sentralbanken sitt mål en inflasjon på 2 prosent over tid. En rekke av landene i eurosonen nådde tosifret prosent inflasjon og høyest var Estland med 22 prosent.

Ved forrige rentemøte erkjente den europeiske sentralbanken at inflasjonen er en stor utfordring i eurosonen.

– Høy inflasjon er en stor utfordring for oss alle. Hovedstyret vil sørge for at inflasjonen kommer tilbake til målet på 2 prosent på mellomlang sikt, uttalte ESB da.

Og sentralbanken må trolig fortsette å understreke at den kjemper mot prisveksten, mener Nordea:

– Med alt for høy inflasjon og økende prispress, har ikke ESB rom for å dempe retorikken sin på torsdagens møte, skriver meglerhuset.

Hastemøte

Etter det siste rentemøtet hvor ESB brøt det ut dramatikk da sentralbanken innkalte til et hastemøte.

Etter hastemøtet skrev sentralbanken at de vil bruke et nytt verktøy for å hindre urolighet i rentemarkedet, der det er særlig Italia som har hatt en kraftig økning i statsrenter.

Nordea skriver imidlertid i sin rapport at det er usannsynlig at flere detaljer om verktøyet trolig ikke vil overbevise markedet:

– Og selv om det gjør det, er det usannsynlig at ESB vil være villig til å bruke instrumentets fulle kraft, med mindre det er absolutt nødvendig, skriver meglerhuset.

Store forskjeller

Den økonomiske situasjonen er forskjellig i de ulike landene i eurosonen. Det gjør det vanskelig å fastsette en rente som «passer for alle» og Den europeiske sentralbanken må gå på kompromiss med noen av landene.

Tyskland er ett av de viktigste landene i eurosamarbeidet og har hatt god økonomisk utvikling. Den tyske tiårsrenten er sentral i EU og lå tirsdag på rundt 2,25 prosent.

På den andre siden har land som Italia og Hellas svært høy statsgjeld. De er derfor veldig sårbare for den ventede rentehevingen i Den europeiske sentralbanken. Ifølge en publikasjon fra Eurostat utgjorde den samlede gjelden i EUs medlemsland hele 93 prosent av landenes samlede bruttonasjonalprodukt i 2021.

På et tidspunkt den 12. juli ble én euro handlet for nøyaktig 1,0 dollar.

Svakere euro

Den europeiske sentralbanken har nok å slite med og svekkelsen av euro som valuta er en av bekymringene. I forrige uke var euroen og dollaren verdt like mye, det hadde ikke skjedd på 20 år.

Normalt ligger euroen høyere enn dollar, men har den siste tiden svekket seg markant mot flere valutaer.

– Svekkelsen av euro kan bekymre noen medlemmer av sentralbanken, men ESB kan mene at haukete kommentarer om styringsrentene er det beste svaret på valutautsiktene på dette tidspunktet, skriver Nordea Markets i sin rapport.