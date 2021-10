Den britiske hæren er forberedt på å levere drivstoff i månedsvis

Så lenge behovet for hjelp til å sørge for drivstoff til landets bensinstasjoner er der, skal det ikke stå på de militære, ifølge Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace.



– Selvsagt har jeg noen flere sjåfører, som jeg også trenger til forsvarsfunksjoner, men vi kan holde det gående for noen uker, eller måneder om vi må, sa Wallace på en konferanse for De konservative i Storbritannia i går.

Han påpeker samtidig at han tror bensinmangelen på stasjonene snart vil bli kraftig minsket.

Mandag ble hæren satt inn for å bøte på sjåførmangelen og sikre leveransene til Storbritannias bensinstasjoner. Rundt 200 soldater møtte til tjeneste tidlig på morgenen ved flere oljedepoter. Halvparten av dem var sjåfører som skulle frakte drivstoff ut til stasjonene.



I tillegg er forsvaret nå i ferd med å trene opp nye sjåfører. Ifølge Wallace har flere enn 50.000 folk søkt om opplæring for å ta førerkort for lastebil.

Panikk

Årsaken til bensinkrisen er at det mangler rundt 100.000 lastebilsjåfører, først og fremst fordi tusener av sjåfører forlot Storbritannia på grunn av Brexit, men også fordi mange når pensjonsalder og på grunn av koronapandemien.

Wallace la også noe av skylden på media. Han antyder at pressen har skapt hysteri, og bidratt til at bensinkrisen har spredt seg til andre deler av landet enn der den faktisk var reell ved at folk har panikkhandlet.

– Dersom du viser panikk på en stasjon i London, så vil det gi utslag i Preston, sier han.



Den siste halvannen uken har bensinstasjoner over hele landet opplevd å gå tom for drivstoff. Selv om situasjonen mange steder har bedret seg har det også i starten av denne uken vært lange køer og tomme pumper mange steder rundt London og i Sør-England.

Nødvisum

Ifølge samferdselsdepartementet er det foreløpig utstedt 27 nødvisum for sjåfører som kan levere drivstoff, samt 100 for folk som kan levere matvarer. Totalt 300 slike nødvisum er tilgjengelige.

Men mange sjåfører i Polen og andre land som måtte forlate Storbritannia, stiller seg tvilende til om noen vil være villig til å reise til Storbritannia for en midlertidig jobb for så å bli kastet ut kort tid etter.



For å få tak i sjåfører er det også sendt brev til tusener av tyskere som er bosatt i Storbritannia, og som har førerkort fra før 1999 som gir dem lov til å kjøre lastebiler opp til 7,5 tonn.

Uansett er man langt unna de 100.000 eksperter mener mangler.

Det påvirker en rekke bransjer. Blant annet supermarkedene, som mange steder har slitt med leveranser. I helgen innrømmet statsminister Boris Johnson, ifølge The Times, at problemet kan vare i flere måneder, og dermed påvirke britenes julefeiring.