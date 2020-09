Biden til Trump: - Kan du holde kjeft, mann!

CLEVELAND, OHIO (VG) Nattens presidentdebatt ble svært opphetet.

Publisert: Oppdatert: 30. september 2020 06:29 , Publisert: 30. september 2020 05:54

Etter en kort høflighetsrunde gikk den første presidentdebatten i 2020 rett på sak med å diskutere Trumps utnevnelse av høyesterettsdommer, etter at Ruth Bader Ginsburg nylig gikk bort.

– Vi vant valget. Valg har konsekvenser. Vi kontrollerer Senatet og vi har Det hvite hus. Vi har en svært god kandidat. Jeg tror hun vil bli fantastisk. Hun vil bli like god som noen andre som har sittet i den domstolen. Vi vant valget, da har vi retten til å velge henne, innledet Donald Trump.

DEBATT: Donald Trump og Joe Biden møttes til debatt med Chris Wallace som progamleder. Vis mer byoutline JIM WATSON / AFP

Biden svarte:

– Det amerikanske folket har en rett til å være med å bestemme hvem som skal sitte i høyesterett. Det innebærer å stemme på Senatorer og på presidenten. Den retten får de ikke nå. Det som står på spill her, er helsereformen (til Obama, red.anm.). 20 millioner mennesker kan miste retten til helsevern de har råd til. Jeg har ingenting imot kandidaten. Hun er sikkert en dyktig kvinne. Det er rett og slett ikke anstendig å gjøre dette før valget.

– Jeg er valgt for fire år, ikke tre år, repliserte Trump.

Snakket i munnen på hverandre

Deretter gikk de to herremennene rett i strupen på hverandre. Og det tok heller ikke lang tid før Trump gikk i strupen på kveldens moderator Chris Wallace, som til slutt måtte be presidenten være stille, slik at han kunne få stille spørsmålet sitt.

SIKKERHET: Utenfor debattlokalene er det et stort sikkerhetsoppbud med både politi og nasjonalgarden. Vis mer byoutline Thomas Nilsson / VG

Temaet glad raskt over i helsevern, etter at Biden brakte det på banen i sitt svar, men begge kandidatene slet med å få frem poengene sine, ettersom de snakket i munnen på hverandre. Noe som skulle skje flere ganger gjennom de 90 minuttene debatten varte.

– Vi ønsker å bli kvitt Obamacare, sa presidenten.

Biden kontret med at Trump ikke har en plan for helsevern:

– Han har snakket om dette lenge, men har ikke presentert noen plan. Det er fordi han ikke har en helseplan. Han har ikke en plan for noe.

Ba Trump holde kjeft

Kort tid etter snakket de to igjen i munnen på hverandre, og avbrøt hverandre. Til slutt ble Biden tydelig frustrert.

– Kan du holde kjeft, mann! sa han til presidenten.

Programlederen sa da at de nå skulle skifte tema og gå over til et nytt segment.

– Dette var jo virkelig et produktivt segment, sa Biden med et smil.

– Det var sarkastisk. Det vet du

Det neste temaet var coronaviruset. Joe Biden gikk knallhardt ut og beskyldte presidenten for ikke å ha gjort noe i nærheten av en god nok jobb.

Trump på sin side svarte at han hadde gjort en langt bedre jobb enn hva Biden ville vært i stand til.

– Jeg vet hvordan man gjør en god jobb, sa Biden.

– Du gjorde ikke det med svineinfluensa, sa Trump, og viste til sykdommen som preget USA en periode mens Biden var visepresident under Barack Obama.

– 14.000 døde den gangen. Ikke 200.000. Vi stengte ikke ned økonomien, svarte Biden.

Senere sa Biden at Trump hadde vist sin inkompetanse blant annet da han hevdet at man kanskje kunne forsøke å sprøyte blekemiddel inn i kroppen mot viruset.

– Det var sarkastisk. Det vet du, svarte Trump, som senere i diskusjonen også beskyldte Biden for ikke å være smart.

VIL BLIR PRESIDENT: Joe Biden håper å bli USAs neste president. Vis mer byoutline SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Ingen seriøse aktører sier det

Etter hvert kom diskusjonen inn på munnbind. Et svært betent tema i USA, som har blitt veldig politisert. Trump viste frem et munnbind han hadde på innerlomma, og sa han ikke har noe problem med masker, men gjorde samtidig narr av at Biden bruker dem hele tiden.

– Ekspertene sier 100.000 menneskeliv kan bli spart om alle bruker masker, svarte Biden.

– De sier også det motsatte, sa Trump.

– Ingen seriøse aktører sier det, mente Biden.

– Dr. Fauci sa det. Han sa at masker ikke var bra, og så ombestemte han seg, sa Trump, før Biden etter hvert kalte presidenten fullstendig uansvarlig i måten han har håndtert munnbindproblematikken på.

Trump på sin side var deretter mest opptatt av å fortelle at han har tusenvis av tilhengere på sine valgmøter, og sa at Biden, som har unngått store valgmøter fordi han sier han ikke vil bidra til spredning av smitte, aldri ville kunne klare å samle så mye folk.

PRESIDENT: Donald Trump er den sittende presidenten. Vis mer byoutline SAUL LOEB / AFP

– Jeg betaler millioner i skatt hvert år

Det neste temaet var økonomi. Donald Trump mente at med en Biden som president vil ikke landet kunne komme tilbake økonomisk etter coronaviruset.

– Vi er på god vei nå, sa Trump.

Biden på sin side sier at presidenten ikke har gjort nok for at eiere av småbedrifter skal kunne overleve denne krisen, og påpeker at mange nå går konkurs.

Deretter spurte programlederen Trump om det stemmer at Trump bare betalte 750 dollar i føderal inntektsskatt i 2016 og det samme i 2017, slik New York Times nylig skrev.

– Jeg betaler millioner i skatt hvert år, sa Trump uten å si noe konkret om føderal inntektsskatt.

– Vis oss din selvangivelse, sa Biden.

Kalte Trump klovn

Etter hvert vred Trump temaet over på sønnen til Joe Biden, Hunter Biden, og spurte hvorfor han mottok 3,5 millioner dollar fra Moskvas ordfører.

– Det er ikke sant, sa Biden.

Deretter forsøkte han å svare videre på spørsmålet, men ble hele tiden avbrutt av Trump som gang på gang gjentok det samme spørsmålet, mens Biden fortsatte å si at det ikke er sant.

Til slutt måtte programlederen kjefte på Trump og be ham stoppe, slik at Biden kunne få svare for seg, og lovet at neste ord skulle være Bidens.

– Det er vanskelig å få inn et eneste ord med denne klovnen, sa Biden.

Deretter fortsatte en lang kjekling der ingen egentlig kom til ordet. Til slutt måtte programlederen nesten rope for å komme gjennom og overdøve dem, særlig Trump, som var mest høylytt. Til slutt fikk programlederen ordet og ba Trump stoppe med avbrytelsene.

– Det må han også, svarte Trump og henviste til Biden.

– For å være ærlig, har du gjort det mest, sa programleder Wallace, som altså jobber for TV-kanalen Fox News, kjent for å være Trump-vennlig.

– Systematisk forskjell

Etter dette skiftet Wallace tema til rasedebatten og demonstrasjonene som har vært etter politivold mot svarte amerikanere.

– Det er en systematisk forskjell på hvordan svarte og hvite blir behandlet i vårt lovssystem, sa Biden, før han la til at de aller fleste politifolk er gode folk, men at det finnes noen som ikke er det, og at det må man gjøre noe med.

Trump på sin side mente at Biden ikke er for lov og orden, og at byer styrt av demokrater er langt mer voldelige enn andre.

– Jo, jeg er for lov og orden, der folk blir behandlet rettferdig, sa Biden.

Programlederen påpekte at det også har vært en økning i kriminalitet i byer styrt av republikanere.

– Jo, du kan alltids finne noen eksempler, sa presidenten.

Også denne delen av debatten endte med at kandidatene snakket i munnen på hverandre, noe som gjorde det vanskelig for seerne å få med seg hva de to egentlig står for og mener.

Angrep Obama

Kveldens siste tema var de to kandidatenes rulleblad. Donald Trump var klar på at han har gjort en god jobb i sine snart fire år som president.

– Jeg har gjort en bedre jobb enn trolig noen president før meg, sa han og skrøt blant annet over alle dommerne han har fått satt inn.

– Da Obama forlot Det hvite hus var det 128 ledige dommerseter i landet. Du kan ikke være en god president, eller visepresident, dersom du lar så mange seter stå ledig, sa Trump.

Biden på sin side brukte sin tid blant annet på å si at Trump logrer etter Russlands Vladimir Putin.

Da avbrøt presidenten igjen, og progamleder Wallace måtte påminne han om at hans kampanje hadde gått med på reglene om at begge kandidatene skulle få snakke to minutter fritt om hvert tema før diskusjonen skulle starte.

– Han tar feil

Wallace brakte deretter klimaendringer på banen, og spurte hva Trump tror på når det gjelder vitenskap innenfor dette temaet, etter at han under et besøk til skogbrannrammede California nylig uttalte at han trodde mange forskere tar feil.

– Jeg tror vi må gjøre alt vi kan for å ha perfekt rent vann og luft, sa Trump blant annet, før han kom inn på at det trengs bedre skogrydding for å hindre skogbranner.

Wallace lurte på hvorfor Trump har gått tilbake på mange av klimalovene Obama innførte.

– Fordi det drev enerigpiser til himmels, svarte presidenten.

Biden måtte på sin side svare på hvorfor han vil innføre klimatiltak presidenten mener vil føre til tap av et stort antall arbeidsplasser.

– Han tar feil, sa Biden, og forklarte hvorfor han mener slike tiltak faktisk vil skape arbeidsplasser.

– Det første jeg vil gjøre er å sørge for at vi blir en del av Parisavtalen igjen, fortsatte han.

Presidenten advarer så mot det han mener vil være altfor kostbare tiltak.

– Bedrageri som dere aldri har sett

Nattens siste tema var valgets intergritet, og om kandidatene tror valget vil være rettferdig og at en legitim vinner vil bli kåret.

Biden brukte mye av sin tid på å oppfordre folk til å stemme.

– Det betyr ikke noe om han sier han ikke vet om han vil akspetere et resultat, for dersom valget blir avgjort med nok stemmer så må han uansett gå, sa den tidligere visepresidenten.

Trump gikk, som han har gjort en rekke ganger den siste tiden, til angrep på stemmer sendt inn via post.

– Dette kommer til å bli et bedrageri som dere aldri har sett.

Progamlederen påpekte at man også i tidligere valg har hatt millioner av stemmer via post. Han spurte så Trump om han trodde dette kommer til å ende i høyesterett. Han svarte ikke direkte på det ,men sa følgende:

– Dette kommer aldri til å ende bra.

– Han er bare redd for å telle opp stemmene, sa Biden.

Wallace påpekt at det kan gå dager og uker før et resultaet er klart, og lurte på om kandidatene ville be sine tilhengere å forholde seg rolig inntil et resultat er klart.

– Jeg oppfordrer mine tilhenger om å gå inn i valglokalene og følge veldig godt med, sa Trump, som deretter påpekte at han ikke vil godta å se på at titusener av stemmer ble jukset med.

Biden svarte bekreftende på at han vil oppfordre sine tilhengere til å forholde seg rolig.

Og det ble - mer eller mindre - siste ordet i debatten.

– Det har vært 90 interessante minutter, smålo Chris Wallace til slutt.