Donald Trump: – Jeg kommer ikke tilbake til Twitter

Den tidligere presidenten, som ble kastet ut av Twitter i januar 2021, sier han ikke akter å komme tilbake til det sosiale mediet selv når Elon Musk nå skal overta.

Hadde 80 millioner følgere: Donald Trump var stor på Twitter før han ble kastet ut.

– Jeg var skuffet over hvordan jeg ble behandlet av Twitter. Jeg vil ikke komme tilbake til Twitter, sa Trump til CNBC mandag (natt til tirsdag norsk tid).

Han ble kastet ut av mikroblogg-tjenesten i januar i fjor, etter den mye omtalte stormingen av Kongressen i Washington. Twitter opplyste den gangen at Trump hadde brutt selskapets regler, og at man var redd for oppfordringer til vold.

Hadde 80 mill. følgere

Trump hadde på det tidspunktet over 80 millioner følgere – og var kjent som en svært ivrig og profilert bruker av tjenesten. Både under valgkampen og under hans presidentskap var Twitter en av Trumps viktigste kanaler for å kommunisere utad. Politikk, polemikk og utnevnelser ble ofte annonsert via Trumps Twitter-meldinger.

I intervjuet med CNBC mandag sa Trump at han isteden skal benytte Truth Social, et nytt sosialt medium som hans eget Trump Media & Technology Group står bak.

– Jeg er på Truth Social i løpet av uken. Prosjektet holder skjema. Vi har allerede en rekke medlemmer, sa den tidligere presidenten.

Skryter av Musk

Det har vært spekulert i at utkastelsen av Trump vil bli hevet nå som selskapet får ny eier i, og tas av børs av, Tesla-gründer Elon Musk. I forbindelse med oppkjøpsavtalen mandag, og prosessen som ledet frem til den, har Musk brukt «styrking av ytringsfrihet» som en av beveggrunnene for å ta over plattformen.

I intervjuet med CNBC gjentok Trump følgende:

– Jeg liker Elon Musk. Jeg liker ham mye. Han er et glitrende individ. Vi gjorde mye for Twitter da vi var i Det hvite hus. Jeg var svært skuffet over hvordan Twitter behandlet meg, jeg kommer ikke tilbake.