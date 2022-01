WHO: 2022 kan bli året da pandemien tar slutt

2022 kan bli året da koronapandemien tar slutt, heter det i en optimistisk melding fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hvis Tedros Adhanom Ghebreyesus får rett i sin 2022-optimisme, kan vi kaste munnbindene i år. Vis mer

NTB-Ritzau

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

I en oppsummering av året som gikk, skriver WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på LinkedIn at man trenger noen betingelser for å kunne gjøre 2022 til året da pandemien tar slutt.

Blant annet trengs det en likere fordeling av vaksiner på verdensbasis, mener han.

– Hvis vi gjør slutt på ulikhet, gjør vi slutt på pandemien og det globale marerittet som alle har gjennomgått. Og det er mulig, sier Tedros.

Tre av fire helsearbeidere i Afrika er uvaksinert, ifølge WHOs tall. Samtidig har stadig flere land i Vesten begynt å tilby en tredje dose.

Men Tedros mener det også er positive trekk: Vaksineutrullingen var kun i startgropen for ett år siden. I året som gikk, godkjente WHO ti forskjellige vaksiner til nødbruk, og mer enn 8,5 milliarder doser er blitt satt verden rundt.

WHO har satt som mål at 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert innen midten av 2022, og at det skal tas grep for å sikre kamp mot fremtidige epidemier og pandemier i fremtiden.

– Jeg tror at hvis vi gjør fremskritt på disse områdene, så vil vi samles igjen på slutten av 2022, ikke for å markere slutten på et tredje år med pandemi, men for å feire tilbakekomsten til tiden før covid-19, sier Tedros.