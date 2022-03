Profilert Putin-rådgiver slutter

Anatolij Tjubais, en av Vladimir Putins mest profilerte rådgivere, har sluttet i stillingen sin.

Anatolij Tjubais er arkitekten bak de økonomiske reformene i Russland etter Sovjetunionens fall, skriver Reuters.

Putins talsmann Dmitrij Peskov bekrefter overfor flere medier at Tjubais har sagt opp.

Tjubais er kjent som en av hovedarkitektene bak Russlands økonomiske reformer etter Sovjetunionens oppløsning. Han har ifølge Peskov selv valgt å forlate posten.

Ifølge Reuters er Tjubais den mest profilerte personen i russisk politikk som protesterer mot krigen i Ukraina.

Han er også den høyest rangerte tjenestemannen som forlater det russiske parlamentet etter at krigen i Ukraina startet for en måned siden, skriver Financial Times og Bloomberg.

Tjubais var sentral for Russland i tiden etter Sovjetunionens fall.

Støttespillerne hans så på han som en mann som jobbet for å etablere et marked i Russland på 90-tallet og for å unngå en borgerkrig, skriver Reuters.

Kritikerne så samtidig på han som en mann som solgte unna russiske eiendeler til en liten gruppe oligarker mens befolkningen ble kastet inn i fattigdom, ifølge nyhetsbyrået.

Tjubais har ikke besvart flere henvendelser fra flere onsdag.