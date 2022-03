EU fryser midlene til Chelsea-eier Abramovitsj

EUs nye runde med sanksjoner rammer flere russisk milliardærer, oligarker, forretningsmenn og Putin-vennlige journalister. Det bekrefter EU tirsdag kveld.

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj er allerede sanksjonert av Storbritannia, og får ikke solgt Chelsea. Vis mer

15 russiske oligarker og næringslivstopper er ført opp på EUs svarteliste i forbindelse med den fjerde pakken med sanksjoner, som ble offentliggjort tirsdag kveld.

EU følger dermed etter Storbritannia, som forrige uke frøs eiendelene til Abramovitsj i landet.

De britiske sanksjonene gjør at den russiske milliardæren ikke får solgt den engelske fotballklubben Chelsea, slik han hadde planlagt.

Formuen til Abramovitsj anslås til 12,3 milliarder dollar av Reuters. Forbes’ realtidsestimat anslår formuen til 7,2 milliarder dollar.

Han er største eier i Evraz, som er Russlands største stålprodusent. I tillegg har Abramovitsj eierskap i verdens største produsent av raffinert nikkel, Norilsk Nicklel.

Se hele listen over de nye sanksjonerte under:

Disse 15 er lagt til EUs sanksjonsliste: Roman Abramovitsj: Oligark og Chelsea-eier

German Borisovich Khan: Oligark og en av hovedaksjonærene i Alfa Group

Viktor Filippovich Rashnikov: Oligark og eier av Magnitogorsk Iron & Steel

Alexey Viktorovich Kuzmichev: Oligark og en av hovedaksjonærene i Alfa Group

Alexander Alexandrovich Mikheev: Sjef for det russiske våpeneksportorganet Rosoboronexport

Alexander Nikolayevich Shokhin: President for lobbygruppen «Russian Union of Industrialists

and Entrepreneurs»

Andrey Valerievich Ryumin: Sjef for Rosseti PJSC

Armen Sumbatovich Gasparyan: Radiovert og styremedlem i Russia Today

Artyom/ Artem Grigoryevich Sheynin: Talkshow-vert

Dmitry Yevgenevich Kulikov: Filmprodusent, radiovert og Putin-tilhenger

Konstantin Lvovich Ernst: Sjef for TV-kanalen Channel One Russia

Marina Vladimirovna Sechina: Forretningskvinne og eier av LLC «Stankoflot»

Suleyman Abusaidovich Kerimov: Eier av Nafta Moscow

Tigran Khudaverdyan: Sjef for Yandex

Vladimir Valerievich Rashevsky: Sjef for EuroChem Group Vis mer

Yandex og Magnitogorsk sjefer på listen

Yandex-sjef Tigran Khudaverdyan er også blant de nye sanksjonerte. Yandex er et av de fremste teknologiselskapene i Russland og har bidratt til å skjule informasjon om Ukraina-krigen for russere, ifølge EU.

Videre skriver EU at Khudaverdyan deltok på et møte med oligarker og president Vladimir Putin, den 24. februar, for å diskutere de vestlige sanksjonene mot Russland. Dette viser, ifølge EU, at Yandex-sjefen er en del av Putins indre krets.

Yandex eier også taxiselskapet Yango.

Yandex-sjef Tigran Khudaverdyan sammen med president Vladimir Putin, september 2017. Vis mer

Viktor Rashnikov, som eier Magnitogorsk Iron & Steel, Russlands største stålprodusent, er også lagt til på listen. Magnitogorsk Iron & Steel er en av Russlands største skattebetalere, ifølge EU. Skattetrykket på selskapet har økt i det siste, noe som har resultert i betydelig høyere inntekter til det russiske statsbudsjettet.

EU stanser også import av stålprodukter verdt 3,3 milliarder euro.

Forbyr eksport av luksusvarer

Den fjerde pakken med sanksjoner fra EU ble annonsert tirsdag formiddag. I tillegg til at flere russiske oligarker og næringslivstopper får midlene sine fryst, er sanksjonene rettet mot blant annet militærindustrien, stålindustrien og energisektoren.

Det er også innført forbud mot å eksportere luksusvarer som dyre biler og smykker fra EU, for å ramme den russiske eliten.

EU og Verdens handelsorganisasjon (WTO) er også enige om at russiske varer ikke lenger skal ha de samme fordelene som Russland hittil har nytt godt av i WTO-samarbeidet.

Storbritannia innførte også lignende sanksjoner mot Russland tirsdag.