Argentina vil øke produksjonen fra omstridt gassfelt

Landet står i en kraftig gjeldskrise, og er et av flere mellomrike land som håper det er plass til mer olje og gass i fremtiden.

Bildet viser et av olje- og gassfeltene til Vaca Muerte, som ligger i det nordligere Patagonia i Argentina.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Er det plass til mer olje og gass i fremtiden? Det er et av spørsmålene som mange stiller seg som følge av energikrisen, klimakrisen og krigen i Europa.

Argentina er et av flere mellomrike land som sitter på store fossile reserver, og som håper at oljealderen skal fortsette en god stund til.

Landet er desperate etter inntekter, og med dagens høye oljepriser er investorviljen stor.

Nå vil landet også utvikle Vaca Muerta-prosjektet i Patagonia, sørvest i landet, raskere enn planlagt. Det skriver New York Times. Området inneholder et av de største skifergassreservene i verden.

Prosjektet er omstridt. Metoden som brukes her heter hydraulisk frakturering (fracking), og er ulovlig i flere europeiske land.

Ifølge den britiske avisen The Guardian, skjer ulykker ofte i Vaca Muerta-området, og kjemikaler fra utvinningen har forurenset lokale drikkekilder, ødelagt jordbruk og fordrevet familier.

Protesterte mot Equinor

Equinor er et av selskapene som opererer i Vaca Muerta-området. I 2017, da selskapet het Statoil, inngikk de et samarbeid om å lete etter olje i Baja del Toro-blokken.

– Dette er et leteprosjekt med potensial for lettolje i en skiferformasjon av verdensklasse, sa Equinors letesjef Tim Dodson i 2017.

Siden har selskapet utvidet operasjonene, og kjøpt flere lisenser.

Dette har blant annet aksjonsgruppen Extinction Rebellion protestert mot. I august i fjor demonstrere et titalls aktivister utenfor Equinors kontorer i Oslo.

«Fracking kills! Out of Vaca Muerta now!» står det skiltet som XR-aktivister hang opp utenfor Equinor-kontoret på Fornebu.

E24 møtte blant annet en argentinsk aktivist, Esteban Servat, under demonstrasjonen. Han hadde reist til Norge for å representere Mapuche-folket som bor ved Vaca Muerta.

–⁠ Dere er klimakriminelle for å drive med fracking. Dette er snakk om liv, sa Servat den gang.

Talsperson Rikke Høistad Sjøberg i Equinor har tidligere uttalt til E24 at påstandene om Argentina ikke stemmer, og at produksjonen der drives i henhold til nasjonalt regelverk, internasjonal industripraksis og Equinor standarder.

Les også Skeptisk til Equinors Argentina-satsing

Fornybar energi på vent

Til New York Times sier Ariel Kogan, en energipolitisk rådgiver til Argentinas president, at Argentina kun bidrar til under én prosent av verdens globale klimagassutslipp.

Han understreker at landet derfor ikke kan bli bedt om å ta vanskelige valg når rike land ikke tar ansvar for sine deler av klimautfordringene.

– Dette er ikke et dilemma for Argentina. Dette er et problem for verdens største makthavere, sier Kogan ifølge den amerikanske avisen.

Argentinas planer om å bytte ut fossile energikilder med fornybare er på vent, ifølge Kogan. Å øke produksjonen av sol og vind, vil koste Argentina mer enn landet har råd til, sier han videre.

Mer olje og gass til Europa

Andre land i Sør-Amerika som vil øke oljeproduksjonen er Venezuela, Brasil og Guyana.

Venezuela har store forekomster av olje, men landet har vært utestengt fra deler av det internasjonale markedet på grunn av vestlige sanksjoner. I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot president Nicolás Maduro, som USA har stemplet som diktator.

For to uker siden bestemte likevel USA seg for å gi grønt lys til to europeiske selskaper om å begynne å eksportere olje fra Venezuela til Europa.

Brasil og Guyana, som har investert i olje og gassprosjekter dypt nede på havbunnen, har utvidet produksjonen. Peru har også planer om å øke eksporten av flytende gass til Europa, og det har også vært snakk om å lete etter oljefelt i deler av Amazonasskogen.

Gullrush for olje og gass

En rapport fra Climate Action Tracker viser at krigen i Ukraina har ført til et fossilt gullrush.

Norge, USA, Canada og Japan er blant de rike landene som har økt produksjonen av olje og gass. Andre land, som Tyskland, Nederland og Italia, skal bygge ut infrastruktur for å kunne ta i mot gass.

Forskerne bak rapporten advarer om at investeringene til fossile energikilder låser verden til ny periode med høye karbonutslipp, og hvor målet om å holde global oppvarming under 1.5 grader blir uoppnåelig.