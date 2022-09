Vestlige selskaper gjenoppstår som russiske

I Moskva er mange av de vestlige varene borte. Isteden kan du nyte Starbucks-lignende Stars Coffe, McDonald’s-etterligningen «Smakfullt» og Coca-Cola-lignende «Coolcola».

– Bucks har dratt. Stars ble igjen, skriver den nye kaffekjeden Stars Coffee på sine hjemmesider.

Starbucks’ nye russiske eier lanserte kjedens første kaffebar på fredag, under dette nye navnet, skriver Wall Street Journal.

Det er bare én av flere «nye» merkevarer som har gjenoppstått i etterkant av sanksjonene. Den amerikanske kaffegiganten med både «Stars» og «Bucks» i navnet trakk seg tidligere i år ut av Russland, og den russiske virksomheten av kjeden ble kjøpt opp i juli av russiske Anton Pinsky og den Putin-vennlige rapperen Timati,

Den russiske Starbucks-erstatteren har påfallende likt navn og logo som den originale.

Men Stars Coffee er ikke den eneste vestlige virksomheten som har kommet tilbake i ny drakt den siste tiden, det har også en rekke andre velkjente merkevarer gjort.

McDonalds, Starbucks og Coca-Cola har på ulike måter fått en ny russisk variant.

Coolcola

For etter å ha satt den russiske driften på pause som følge av invasjonen av Ukraina, har vestlige selskaper måtte velge om de skal trekke seg ut av markedet, eller fortsette i Russland

Mange har valgt det førstnevnte, og enkelte har solgt virksomheten til russiske ansatte eller lokale investorer, inkludert norske Swix - og også McDonald’s.

Hurtigmatkjeden gjenoppstod raskt med navnet «Smakfullt. Punktum», og ny logo.

Verre er det for Coca-Cola som har måtte kjempe i rettsystemet mot etterlignere, da Coolcola, Fancy og Street dukket i butikkhyllene i Russland, skriver Reuters.

Ifølge Nikkei har også Ikea fått en russisk etterligning under navnet Idea med nær identisk logo, basert på en patentsøknad i landet, skriver nyhetsbyrået Ria Novosti.

Verdens største konsulentselskaper «The Big Four» har også kuttet båndene sine til Russland, og deres etterfølgere bytter navn til følgende:

PWC skifter navn til Technologies of Trust

Deloitte bytter navn til Business Solutions and Technologies

EY relanseres som Audit Technologies and Solutions Centre

KPMG sa i mars at alle deres ansatte i Russland og Belarus forlater KPMG-nettverket.

– Kjent triks

Professor ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen, mener Starbucks sitt navnebytte er uproblematisk og lovlig.

– Det er et veldig kjent triks å gjøre, dette skjer også i Norge. Det er et helt vanlig markedsføringsgrep, og jeg ser ikke noe juridisk eller uetisk i dette, sier han til E24.

– Merkevaren må være mye nærmere ordet og logoen, altså i den grafiske utformingen for å skape problemer, forklarer NHH-professoren.

Han sier tanken bak er klar - beholde de gamle kundene.

– Logikken er veldig enkel, man ønsker å trekke med seg kunder fra det gamle til det nye for å skape en assosiasjonen mellom dem, og fremstille dette som Starbucks bare med en ny innpakning.

Professor ved Norges Handelshøyskole, Tor W. Andreassen.

Problemer i rettssystemet

Coca-Cola har ikke lyktes i den russiske rettssystemet. De har ikke fått en russisk dommer til å ta deres side mot importen av deres drikkevarer. Effekten har vist seg å være at det russiske markedet fylles med produkter som etterligner vestlige drikkevarer, som Fantola, Coolcola, Fancy og Street.

Russiske Pivoindustria kjøper Coca-Cola fra Costco og Walmart i USA og selger det i Russland. En av selskapet advokater opplyser at det siste skipet som inneholdt Cola sine produkter ankom Russland i april.

Coca-Cola søker en dom mot Pivoindustria etter at de forsøkte å få tolletaten i landet til å blokkere importen av produktene.

Pivoindustrias advokat sier at dommeren i saken forstår at importen er positivt for konkurranse, prisnivået og for forbrukerne.

Coca-Cola har anket dommen, og sier de ønsker å forsvare selskapets rykte ved å stoppe tredjeparter å selger deres produkter.

– Ikke tilbake de neste ti årene

Professor Andreassen ser ikke for seg at selskaper flokker tilbake til Russland etter krigen er ferdig, og tror det vil gå lang tid før Starbucks og andre kommer tilbake til Russland.

– Hovedgrunnen for at det blir vanskelig å gå tilbake igjen, er at det er helt sosialt uakseptabelt å være der, gitt det som har skjedd fra Russisk side. Kundene vil gjøre opprør, sier han, og legger til:

– Jeg tror ikke de vil banke på døren straks krigen er ferdig. Det er så mye «bad will» mot Russland, som gjør at selskapene som går tilbake, vil bli stemplet av kundene sine som grådige.

Franske bilprodusenten Renault har solgt unna virksomheten i landet, men med en klausul om mulig tilbakekjøp med ramme på seks år.

Andreassen beskriver dem som kyniske, men tror ikke de flytter tilbake til landet rett etter krigen, for frykt over hva kundene skal tenke om dem.