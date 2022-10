Den europeiske sentralbanken hever renten med 0,75 prosentpoeng

Den europeiske sentralbanken fortsetter å heve renten.

Kampen mot den skyhøye inflasjonen i EU fortsetter. Inflasjonen i eurosonen var i september på 9,9 prosent, målt mot samme måned i fjor. I august var inflasjonen på 9,1 prosent.

Den europeiske sentralbank (ESB) har avsluttet den ti år lange perioden med renter på null eller lavere, og er i gang med å heve renten.

I dag, torsdag, kunngjør ESB-sjef Christine Lagarde nok en renteheving for eurosonen at renten heves med 0,75 prosentpoeng, en såkalt trippel renteheving.

0,75 prosentpoeng omtales ofte som «trippel renteheving» fordi sentralbanker vanligvis hever renten med 0,25 prosentpoeng av gangen.

ESB varsler flere rentehevinger fremover, men at dette evalueres fortløpende. Inflasjonsmålet er to prosent over tid, skriver ESB i en pressemelding.

Ifølge banken er inflasjonen fortsatt er altfor høy og at prisene på energi og matvarer har fortsatt å øke.

Endrer i lånevilkår

I pressemeldingen skriver SEB at de endrer vilkårene for såkalte TLTRO-lån. TLTRO er en type målrettet og langsiktig finansiering av banker.

TLTRO ble tilpasset da pandemien traff, og må nå tilpasses igjen for dagens økonomiske situasjon.

– Nå, med tanke på den uventede og ekstraordinære økningen i inflasjonen, må den rekalibreres for å sikre at den er i samsvar med prosessen for å normalisere pengepolitikken og for å forsterke overføringen av høyere styringsrenter til bankenes utlånsvilkår, skriver sentralbanken.

Les på E24+ Renten på boliglån stiger mye mer enn innskuddsrenten

Venter flere hevinger

Det er ventet at ESB kommer til å fortsette rentehevingen videre.

– Når de starter så lavt, er det forståelig at de vil gå fort frem, sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets, til E24 tidligere denne uken.

Ifølge han venter markedet nå at ESB skal heve renten helt til den er oppe i 3 prosent.

I starten av september satt ESB opp renten fra null til 0,75 prosent.

Kun en gang tidligere har banken hevet renten så mye på en gang, og det var en teknisk justering like etter at euroen ble lansert i 1999.