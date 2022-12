Saudi-Arabia har inngått milliardavtale med Kina

Gulf-staten knytter stadig sterkere bånd til Kina.

VARMT: Xi Jinping og Mohammed bin Salman knytter stadig tettere bånd.

Kinas president Xi Jinping og prins Mohammed bin Salman møttes til toppmøte på det kongelige palasset i Riyadh torsdag denne uken.

Ifølge Bloomberg endte møtet med at partene ble enige om en avtale om at det skal investeres om lag 50 milliarder dollar.

Investeringsminister i Saudi-Arabia, Khalid Al Falih, ønsket ikke å gi detaljer på hva slags avtaler som var inngått, og ville ikke avsløre om avtalene inkluderte andre arabiske stater. Han kunne derimot fortelle at det dreide seg om avtaler i både privat og offentlig sektor, skriver Bloomberg.

Toppmøtet i Saudi-Arabia tolkes som et symbol på at Kina knytter tettere bånd til Gulf-statene.

TOPPMØTE: Gulf-statene deltok på møtet med Xi.

Kina har interesse av å knytte seg tettere til Opec+-landene, og Saudi-Arabia er, sammen med Russland, det mest innflytelsesrike landet i oljekartellet.

Ifølge Reuters lovte president Xi fredag at Kina skal begynne å betale for olje og gass fra kartellet i yuan. Dette vil styrke den kinesiske valutaens posisjon internasjonalt, og har potensial for å svekke dollaren.

En dollar er nå verdt ti norske kroner.

Om Saudi-Arabia beveger oljehandelen vekk fra dollaren vil dette svært sannsynlig ha stor betydning for amerikansk økonomi.

Prins bin Salman beskrev toppmøtet som en «historisk og ny fase» i forholdet mellom Gulf-statene og Kina.

Til sammenligning har forholdet mellom USA og Saudi-Arabia blitt testet de siste årene.

Det kan derimot hende dette blir delvis reparert etter at en domstol i USA avviste et søksmål mot bin Salman for drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Søksmålet var levert av Khashoggis forlovede.

Domstolen pekte på at president Joe Biden fra tidligere har gitt bin Salman immunitet, slik at han beskyttes mot søksmål.