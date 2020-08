Ny kjempediamant kan være verdt 160 millioner

Det børsnoterte diamantselskapet Gem Diamonds er kjent for å finne store diamanter i Afrika. Nå har selskapet funnet en ny diamant av høy kvalitet på 442 karat.

Den siste diamanten til Gem Diamonds er på 442 karat og kan være verdt så mye som 160 millioner kroner, ifølge én analytiker. Vis mer Gem Diamonds

Diamanten ble hentet ut av Letšeng-gruven i Maluti-fjellene i det afrikanske landet Lesotho.

Britiske Gem Diamonds, som eier 70 prosent av gruven, er kjent for å ha hentet ut en rekke diamanter på flere hundre karat de siste årene, inkludert hvite, rosa og blå diamanter.

Den siste diamanten på 442 karat skal være blant de største av sitt slag som er gravd ut i år, ifølge en uttalelse fra toppsjef i Gem Diamonds, Clifford Elphick.

Verdianslag: 160 millioner kroner

Det er ennå tidlig å gi en eksakt verdivurdering av diamanten, men én analytiker har anslått en verdi på 18 millioner dollar eller drøye 160 millioner kroner, ifølge Bloomberg.

For to år siden solgte Gem Diamonds en diamant på 910 karat for 40 millioner dollar eller rundt 360 millioner kroner.

Karat er en målenhet for masse som tilsvarer 200 milligram.

Gem-aksjen halvert i 2020

Gem Diamonds-aksjen, som ble notert på London-børsen i 2007, fikk et solid løft på 10,71 prosent etter at diamantfunnet ble offentliggjort på fredag.

Men aksjen er halvert siden starten av året etter at diamantindustrien har blitt hardt rammet av corona-pandemien.

I 2019 hadde Gem Diamonds en omsetning på 182 millioner dollar og et overskudd på 15 millioner dollar.

Selskapet fant 113 tusen karat med diamanter og solgte 111,3 tusen karat med gjennomsnittlig pris på 1.637 dollar per karat.

I tillegg til Letšeng-gruven i Lesotho, eier Gem Diamonds en gruve ved navn Ghaghoo i Botswana.

