Bareier Tone i corona-rammede New York: – Jeg trenger ikke å bli rik. Jeg vil bare overleve

BROOKLYN (E24) Tone Johansen (54) har eid den populære baren Sunny’s i Brooklyn i 19 år. Nå gjør hun alt for å overleve vinteren: – Jeg ser sparekontoen minske for hver dag.

SUNNY´S: Tone Johansen (54) har drevet bar i Brooklyn, New York, i 19 år. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland

Publisert: Publisert: 29. november 2020 19:56

– Her driver vi og bygger, sier Johansen på kav trøndersk og viser E24 rundt i det som i løpet av få uker skal bli en bakgård med sitteplasser ute.

På grunn av corona har hun vært nødt til å tenke nytt. Slik som så mange andre bar- og restauranteiere i storbyen.

Pandemien har til nå kostet 250.000 menneskeliv i USA, og i starten var New York episenteret for corona i verden.

Flere millioner har mistet jobbene sine, og med økende smittetall over hele kontinentet frykter restaurant- og bareiere i verdensmetropolen, som overlevde første bølge, at det er kroken på døren nå som byen er på vei inn i sin andre store bølge.

– Denne vinteren blir helt avgjørende for flere tusen bar- og restauranteiere i byen, sier Tone.

Hun tar oss med opp på kontoret hennes med utsikt over de høye skyskraperne på Manhattan.

fullscreen next GJESTER: Når E24 besøker baren til Tone denne onsdag ettermiddagen er det gjester både inne og ute. 1 av 2 byoutline Camilla S. Bergland

Da corona sto på som verst i mars, april og mai var hun tvunget til å stenge. Kundene holdt seg hjemme, og inntektene stoppet opp. Hun måtte permittere ansatte, og søkte selv om dagpenger.

– Det var ikke annet å gjøre enn å sette livet på pause, legge seg på sofaen og fylle opp rødvinsglasset.

«Trenger ikke å bli rik»

Etter hvert som sommeren kom og smittetallene holdt seg stabile i storbyen, kunne hun åpne igjen – men med strenge restriksjoner.

Kun uteservering, og begrenset antall gjester. Hun forsøkte å ha livemusikk utenfor baren, men fordi det tiltrakk seg så mange mennesker var hun også nødt til å begrense det.

Tross utfordringene gikk økonomien bedre enn forventet. Det er nå alvoret, begynner – mener Johansen.

– Dette er en prøvelse. Selv om vi kan ha folk inne er de redde, så de aller fleste ønsker å sitte ute. Men med det kalde været har jeg vært tvunget til å se på alternative løsninger. Jeg utvider derfor bakgården slik at jeg håper gjestene kommer gjennom vinteren, sier hun og legger til:

– Jeg trenger ikke å bli rik av dette. Jeg vil bare overleve.

I slutten av september, etter en lang sommer med lave smittetall, åpnet New York-guvernøren muligheten for servering inne med 25 prosent kapasitet. Men nå som smittetallene øker dramatisk igjen har han sett seg nødt til å begrense åpningstidene.

Det betyr at Tone kun får lov til å holde åpent til klokken 22.00 på kvelden.

Ødelagt av «Sandy»

Dette er ikke første gang bareieren opplever motgang. Da orkanen Sandy traff New York i 2012 sto hele kjelleren hennes under vann. Grunnmuren ble ødelagt og hun ble tvunget til å stenge et år.

Ved hjelp av lokalbefolkningen i bydelen fikk hun samlet inn nok penger til å kunne åpne igjen.

– Vi mennesker trenger et sted å samles. Vi trenger å føle at vi hører til et sted – og det har vært så fint å se hvordan stamgjestene fortsetter å komme for å støtte opp om baren.

«EN ØL TAKK» Johansen forteller at hun er glad for at stamgjestene fortsetter å komme. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland

Johansen kom til New York som 30-åring. Hun forlot hjemstedet på Frøya og bestemte seg for å følge kunstnerdrømmen. Rundt i baren henger mange av hennes malerier, og om få dager slipper hun sin første plate.

Hun forelsket seg, giftet seg, fikk en datter og ble bareier sammen med sin tidligere ektemann. Siden det har hun aldri sett seg tilbake.

Til og med ikke nå.

– Man må ta noen sjanser i livet. Det er slik man vokser som menneske, sier hun vel nede igjen i baren, mens hun skjenker en øl.

MUSIKK: På onsdager er det et par faste musikere som pleier å underholde. Musikerne spilte for syv personen denne kvelden, og alle satt med god avstand til hverandre. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland

Bruker av sparepengene

Nå har bareieren søkt om refinansiering av lånet sitt. Får hun det innvilget, skal hun klare seg, forteller hun.

– Heldigvis har jeg statlig banklån. Hvis jeg hadde hatt lån hos private banker nå hadde det vært vanskeligere for meg. Men jeg ser sparepengene mine minske for hver dag.

For tre uker siden kunne man høre jubelbrølene gjennom New York City sine gater da amerikanske medier annonserte Joe Biden som vinner av presidentvalget. Det ble en ekstra hektisk dag for Johansen.

– Det rant inn folk her hele dagen. Jeg tror at for mange newyorkere var dette en gledens dag.

Hun innrømmer at hun er forsiktig å snakke politikk med gjestene sine, og er usikker på hvor mye resultatet vil ha å si for hennes økonomi.

– Nå er jo både New York en veldig blå by og en blå stat, så jeg er usikker på hvor mye det vil bety.

På tross av at inntekten er sterkt redusert, og antall gjester er drastisk mindre enn hun har pleid å ha opp gjennom årene, er Johansen likevel optimistisk. Hun har ingen planer om å kaste inn håndkleet.

– Det er bare å kjøre på. Jeg er nødt til det, og så håper jeg at denne vinteren blir god for oss. Det å stenge er helt utenkelig.

