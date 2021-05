Tesla-fall kan ha barbert Oljefondets verdier med milliarder på én måned

Tesla-aksjen har falt kraftig i år, noe som kan ha gitt tap i milliardklassen for Oljefondet. Samtidig vedder flere investorer mot Tesla-aksjen, blant dem «The Big Short»-stjernen Michael Burry.

FALLER: Takket være kursfall i Tesla-aksjen har Oljefondet tapt over ni milliarder kroner den siste måneden. Vis mer byoutline HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, har investert stort i elbilprodusenten Tesla, og eier aksjer for 45,8 milliarder kroner, ifølge fondets egen oversikt ved årsskiftet.

Det betyr at hver nordmann hadde aksjer for rundt 551 kroner i Tesla ved årsskiftet.

Tesla-aksjen var den fjerde største bidragsyteren til fondets avkastning i fjor, med 36 milliarder kroner, men den siste måneden har Tesla-aksjen falt rundt 19 prosent.

Det kan ha gitt Oljefondet et tap på cirka 9,27 milliarder kroner, omregnet etter dagens kurs.

Totalt er Oljefondets aksjeverdier i Tesla verdt 35,85 milliarder kroner per børsslutt mandag, ned fra 45,13 milliarder for én måned siden.

Fondet kan ha foretatt endringer i sin portefølje siden årsskiftet som endrer forutsetningene for regnestykket.

E24 har tidligere omtalt at Tesla har inntatt topplisten over Oljefondets aksjeposter med en 12. plass. Elbil-aksjen lå i 2019 på 442. plass. Oljefondet har siden nær doblet sin eierandel i elbil-aksjen, fra 0,45 prosent til 0,8 prosent.

Samtidig har verdien blitt rundt 15 ganger større grunnet aksjens oppgang på rundt 740 prosent i fjor.

I skrivende stund er Tesla-aksjen verdsatt til 576,83 dollar, ned 2,19 prosent i førhandelen før børsåpning tirsdag.

Beregningene er foretatt med utgangspunkt i kursutviklingen fra og med 19. april til og med børsslutt 17. mai.

Stjerneinvestor vedder mot Tesla

Tesla-oppgangen gjorde også Elon Musk til verdens rikeste person på et tidspunkt i fjor, men har siden falt til nummer tre på listen.

Formuesfallet til Musk knyttes til opp- og nedturene til aksjene i bilprodusenten Tesla, som han eier en stor del av, og formuen kommer til å falle ytterligere skal vi tro veddemålet til velkjente Michael Burry.

Investoren, kjent for å være blant de som tjente stort ved å vedde mot det amerikanske boligmarkedet, har kjøpt 800.100 salgsopsjoner på Tesla til en verdi av 534 millioner dollar, ifølge CNBC.

Salgsopsjonene gir Burry muligheten til å selge Tesla-aksjer til en allerede bestemt pris på en fremtidig dato. Et fall i Teslas aksjepris vil derfor føre til gevinst for investoren.

Dette må du vite om shorting Å shorte en aksje blir som regel beskrevet som å vedde på kursfall i en aksje, råvare eller et marked. I praksis fungerer det slik: Du låner aksjer fra en aksjonær, og selger dem umiddelbart videre. Dersom veddemålet ditt er riktig og kursen faller, kan du senere kjøpe aksjene tilbake til en lavere pris enn det du lånte dem for, og gi dem tilbake til den opprinnelige eieren. Du sitter selv igjen med gevinsten du fikk fra å selge aksjene da kursen var høyere. Dersom kursen derimot stiger, vil du bli nødt til å kjøpe tilbake aksjene til en høyere pris enn du solgte dem for, og ta et tap. Vis mer vg-expand-down

TROR IKKE PÅ TESLA: Stjerneinvestor Michael Burry har kjøpt salgsopsjoner for flere hundre millioner dollar, og kan tjene godt hvis Tesla-kursen faller videre. Vis mer byoutline Astrid Stawiarz / Getty Images North America

Også privatinvestor Nicolay Grove har inntatt en short-posisjon mot Tesla. I februar gikk 47-åringen short 1.000 Tesla-aksjer, og tok til ordet for at aksjen var «ekstra sårbar» på grunn av stigende renter, blant annet.

– Jeg mener det er helt sannsynlig at Tesla-aksjen skal ned i 350 dollar. Så får jeg se om jeg har nerver til å holde ut så lenge, uttalte Grove.

Fjoråret ble et dårlig år for shortselgere av Tesla. Som følge av den kraftige oppgangen for Tesla-aksjen kan shortselgere ha tapt så mye som 40 milliarder dollar, skriver CNN.

Fondsforvalter Cathie Wood har imidlertid lastet opp stort med Tesla-aksjer i sine ARK-fond, som hovedsakelig fokuserer på vekst- og teknologiselskaper. Hun tror Tesla-aksjen kan stige til 3.000 dollar.

Snur om bitcoin som betaling

På under en uke har prisen på én bitcoin gått fra 57.000 til rundt 45.000 dollar. Det er en nedgang på mer enn 20 prosent, viser data fra Coinmarketcap.

Nedgangen kommer etter torsdagens helomvending fra Tesla-sjef Elon Musk, da selskapet annonserte at de likevel ikke vil godta bitcoin som betaling for biler i USA.

Musk peker på at utvinningen av kryptovalutaen kan skade miljøet, og skrev nylig på Twitter at det er økningen i bruken av fossile energikilder til å utvinne bitcoin som har ført til beslutningen.