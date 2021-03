Biden om gigantplan: – Wall Street bygde ikke dette landet

USAs president Joe Biden hevder at hans massive infrastrukturplan vil sette «hundretusenvis av folk i arbeid». USA-forsker Svein Melby kaller planen et «paradigmeskifte».

Jonathan Ernst / Reuters

– Dette er ikke en plan sett gjennom øynene til Wall Street eller Washington, sier Biden.

– Wall Street bygde ikke dette landet, dere bygde det.

Onsdag kveld norsk tid taler Biden om sin infrastrukturplan direkte fra storbyen Pittsburgh i Pennsylvania, der han lanserte sin presidentkampanje i 2019.

– Planen vil sette hundretusenvis av folk i arbeid, hevder presidenten.

Den ambisiøse planen ved navn «American Jobs Plan» på minst 2.000 milliarder dollar er ment å skape nye jobber, fornye aldrende infrastruktur, bidra til omstilling til en grønnere økonomi og skape økt konkurransekraft mot Kina.

Biden vil blant annet investere 621 milliarder dollar i tradisjonell infrastruktur som veier, broer, jernbaner, havner og flyplasser.

Planen lanseres i kjølvannet av en krisepakke mot coronapandemien på rundt 1.900 milliarder dollar og forventes å etterfølges av nok en plan for helse og utdanning på 1–2.000 milliarder dollar innen noen uker.

Før talen slo tek-aksjene tilbake på Wall Street.

Høyere selskapsskatt

På forhånd ble det kjent at planen skal finansieres ved å blant annet øke selskapsskatten fra 21 til 28 prosent. Denne skatten ble kuttet av eks-president Donald Trump fra 35 til 21 prosent i 2017.

I tillegg vil Biden øke skatten på multinasjonale selskapers profitt i utlandet.

Kostnadene i planen er spredt over en periode på åtte år, mens skatteøkningene er ment å betale for planen over 15 år.

Biden bekrefter dette i sin tale, og sier samtidig at 35 prosent selskapsskatt var «for høyt».

Samtidig lover han at inntektsskatten ikke skal økes.

– Jeg har ingenting mot millionærer og milliardærer, sier Biden.

Biden poengterte at store selskaper som Amazon må skatte mer - ikke vanlige arbeidere.

Fagforeningene står sterkt i Pittsburgh, og pressekonferansen ble åpnet av en lokal fagforeningsrepresentant som omtalte Biden som en «fagforeningsfyr».

– Jeg støtter fagforeninger, fagforeninger bygde middelklassen, sier Biden.

USA-forsker: – Et paradigmeskifte

USA-forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier beskriver statens rolle i Bidens plan som et «paradigmeskifte».

– Dette er på mange måter et paradigmeskifte i amerikansk politikk, sier Melby til E24.

Melby forklarer at Biden vil bruke staten på en aktiv måte for å bedre situasjonen for middelklassen, som står i kontrast til republikanernes økonomiske filosofi om at store skattekutt er løsningen.

– Det gir assosiasjoner til de mest omfattende prosjektene i amerikansk økonomi, som Lyndon B. Johnsons velferdsreformer på 60-tallet og kanskje Franklin D. Roosevelts «New Deal» på 30-tallet. Biden tar voldsom sats her, sier USA-forskeren.

– Baksiden er høyere beskatning. Det er bryter helt med «trickle down»-filosofien til Reagan. Det kan også gi et enormt gjeldsproblem. Det er stort fra før, men kan bli større på litt sikt. Skatteendringene kan kanskje bidra til å endre det over tid, men det er et risikabelt prosjekt, sier Melby.

Han mener imidlertid det er «riktig tenkt» av Biden å satse stort i forsøket på å levere resultater for «den hardtarbeidende middelklassen».

– Det er bedre å prøve å gjøre noe stort og ta sjansen på å lykkes. Men det vil bli tøffe tak. Å sikre et politisk flertall blir en enorm politisk jobb for Biden og hans folk, sier Melbye.

Forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

– Mange politiske skjær i sjøen

Men det blir på ingen måte enkelt for Biden å få planen godkjent.

Demokratene har så vidt flertall i Kongressen. De neste ukene og månedene vil derfor bli en politisk kamp.

– Det er fryktelig mange politiske skjær i sjøen. Demokratene har et syltynt flertall. Det vil kreve politisk diplomati og håndverk i ypperste klasse for å få dette gjennom Kongressen, sier Melby.

Veisperringer blokkerer Kongressen på Capitol Hill i Washington D.C. Her vil slaget om Bidens infrastrukturplan stå.

Republikanerne frykter at Bidens plan blir en «trojansk hest» for store skatteøkninger, som de mener vil svekke konkurranseevnen til USA.

Men også demokrater er kritiske. Noen moderate demokrater er bekymret for overdreven pengebruk, mens politikere ytterst til venstre i partiet, som Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, ønsker seg større pengebruk.

– Det at det kommer kritikk fra begge sider, betyr kanskje at Biden har funnet det rette nivået. Noen internt i partiet hans vil ha mer, men i min referansebok er ikke dette for smått, men et enormt politisk prosjekt, sier Melby.

«Mye står på spill» i møte med Kina

Bidens plan er et forsøk på å møte økt konkurranse fra «autokratiske Kina», blant annet gjennom å investere 180 milliarder dollar til forskning og utvikling innen områder som kunstig intelligens og bioteknologi.

Republikanere frykter imidlertid at økte skatter vil svekke konkurransekraften mot nettopp Kina, ifølge Reuters.

– Vi vil bygge verdens mest innovative økonomi, sier Biden i talen, som sammenligner planen sin med romkappløpet.

Biden mener at dette er et avgjørende øyeblikk i kampen mellom demokratier og autokratier.

– Jeg vil at folk skal se tilbake og tenke at dette var øyeblikket da Amerika vant fremtiden, sier han.

Nicolas Asfouri / AFP

Melby mener at USA er i full stand til å konkurrere med Kina både politisk og økonomisk dersom de klarer å få til et løft på hjemmebane.

– Jeg er ganske sikker på at problemet til USA ikke hovedsakelig er Kina, men USA selv. Nå må amerikanerne ta skjeen i egen hånd og rydde opp på hjemmebane. Hvis de får det politiske systemet til å fungere igjen, og ikke bare skape konflikt, polarisering og stillstand, kan USA bli en global motor både politisk og økonomisk, sier forskeren.

– Men jeg tror USA må være forsiktig med ressursbruken internasjonalt, blant annet unngå overforbruk på militærengasjement. Det blir avgjørende for USA å opprettholde og gjenvinne sin dominerende plass internasjonalt, som har forvitret de seneste tiårene.

– Mye står på spill, konkluderer Melby.

