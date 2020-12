Brexit-samtalene gjenopptas søndag

EU og Storbritannia gjenopptar søndag samtalene i Brussel i et siste forsøk på å bli enig om en handelsavtale etter brexit.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen møter pressen etter en telefonsamtale med den britiske statsministeren Boris Johnson om brexit-samtalene. Vis mer byoutline Julien Warnand / AP / NTB

NTB-AP-AFP

Publisert: Oppdatert: 5. desember 2020 20:26 , Publisert: 5. desember 2020 19:48

De nye samtalene ble kunngjort av statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen etter en telefonsamtale de to hadde lørdag.

Samtalen varte i rundt en time, men de greide ikke å bli enig om annet enn en felles erklæring om gjenopptakelse av samtalene.

I erklæringen sier de at videre anstrengelser må til for å se om det er mulig å bygge bro over de betydelige forskjellene som fortsatt eksisterer mellom partene.

Samtalene gjenopptas mellom sjefforhandlerne Michel Barnier og David Frost i Brussel søndag, og Johnson og von der Leyen har avtalt å snakke sammen igjen mandag kveld.

Samtalene ble fredag satt på pause da partene ikke greide å komme nærmere hverandre. Årsaken til at framgangen blokkeres, er uenighet om konkurranseregler, rettigheter og plikter og om fiskeri.

Det haster å komme fram til en avtale siden utløpsdatoen for overgangsavtalen 31. desember begynner å nærme seg med stormskritt.