Medier: USA vil saksøke Google for konkurranselovbrudd

Det amerikanske justisdepartementet planlegger å saksøke Google, og vil blant annet beskylde selskapet for å kjøpe seg et søkemotormonopol.

Vis mer byoutline Ng Han Guan / AP

Publisert: Publisert: 20. oktober 2020 15:33

Det melder blant annet den New York Times.

Tirsdag ble et søksmål lagt frem hvor justisdepartementet beskylder Google for å opprettholde et ulovlig monopol over søke- og søkeannonsering.

I sin sak, som skal legges frem for en føderal domstol i Washington, vil departementet saksøke Google for å inngå kontrakter og avtaler som de mener sperrer for konkurranse.

Slike kontrakter inkluderer Googles milliardutbetalinger til Apple for å plassere Googles søkemotor som en standardapp for iPhone.

Ved å bruke kontrakter for å opprettholde monopol, har konkurranse og innovasjon lidd deretter, argumenterer de for i søksmålet.

Konservative som president Trump og liberaler som senator Elizabeth Warren har vært svært kritiske til teknologigigantene Google, Amazon, Facebook og Apple.

Her kan du lese mer om Google Søksmål Søkemotorer