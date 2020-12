Først i verden: Singapore åpner for salg av laboratoriekjøtt

Kjøtt som er dyrket fram i laboratorier, kan nå selges på restauranter i Singapore – det første landet i verden som tillater salg av denne typen kjøtt.

Publisert: Publisert: 2. desember 2020 08:19

Det amerikanske selskapet Eat Just kunngjorde onsdag at de hadde fått godkjenning fra bystaten. Deres kyllingkjøtt er dyrket fram i bioreaktorer fra dyreceller.

Selskapet kaller nyheten et gjennombrudd for verdens kjøttindustri, som leter etter metoder for å produsere mer miljøvennlig kjøtt. Kjøttforbruket i verden ventes ifølge Eat Just å stige med 70 prosent fram mot 2050, og eksperter har ofte advart om at dette bidrar til å øke landbrukets klimautslipp.

Eat Just håper godkjenningen vil bli den første av mange i Singapore og verden over.

