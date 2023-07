Temperaturen er på vei ned i den kinesiske og amerikanske økonomien. Hva betyr det for Norge?

Norske økonomer mener det lover godt for Norge på kort sikt, men ser mørke skyer på horisonten.

Inflasjonen i USA er på vei ned. Det kan føre til økt arbeidsledighet i Norge.

USAs økonomi overrasket i juni. Da var inflasjonen nede på 3 prosent, det laveste nivået på to år. Antall nye jobber går ned, mens arbeidsledigheten holder seg rekordlav på 3,6 prosent.

På samme tid viser tall fra Kina at både import og eksport av varer går ned.

Altså, verdens to største økonomier sakker tempoet. Men hva betyr det for Norge? Og vil inflasjonen endelig roe seg?

Økonomiske giganter sakker farten

Anders Johansen er sjefstrateg i Danske Bank. Han forklarer det som skjer i den amerikanske økonomien slik: I juni i fjor var prisene på energi veldig høye, på grunn av krigen i Ukraina. Det gjorde at inflasjonen føk i taket. Siden den gang har energiprisene gått dramatisk ned. Det gjør at også inflasjonen lander på et lavere nivå.

Johansen peker på at den amerikanske sentralbanken har satt opp styringsrenten ganske dramatisk det siste året.

– Det ser ut som om renten sakte, men sikkert virker, sier han.

Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen, tror den amerikanske økonomien vil fortsette nedover det kommende året.

De økte rentene rundt om i verden kjennes også i den kinesiske økonomien. Når rentene går opp, får vanlige folk mindre å rutte med. Da kjøper vi mindre klær, elektronikk og ting. Og hvor produseres tingene våre? Nettopp, i Kina.

– Kina er verdens fabrikk. Nå kjenner de på renteeffekten.

Det sier Storebrand-økonom Olav Chen.

Storebrand-økonom Olav Chen ser mørke skyer på horisonten.

Når Kina produserer mindre varer til Vesten, så trenger de heller ikke å importere like mye råvarer. Johansen mener det vil merkes på råvareprisene.

– Det skal vi være glad for, for vi er superavhengig av råvarene for å få til det grønne skiftet, sier han.

Samtidig kan det gjøre at prisen på både olje og gass fortsetter nedover, noe som vil ramme den norske økonomien.

Vil ikke få effekt i Norge på en stund

Både Johansen og Chen mener nedkjølingen i USA og Kina er godt nytt for prisene i Norge. På sikt vil det føre til at inflasjonen går ned.

Men selv om inflasjonen har gått nedover i USA de siste tolv månedene, spår de to økonomene at toppen her hjemme ennå ikke er nådd.

– Det er annerledes i Europa. Her stiger fortsatt inflasjonen. Den har også tikket videre oppover i Norge overraskende nok, sier Johansen.

Grunnen til at vi får en forsinkelse i Norge, mener Johansen, er både det at mange av varene vi kjøper er importert, og at matvareprisene justeres to ganger i året, heller enn løpende.

Ikke tro på myk landing

USAs president Joe Biden mener han har klart å få til det som kalles en «myk landing» i økonomien. Chen definerer det som at man får ned inflasjonen uten at arbeidsledigheten stiger med mer en ett til to prosentpoeng.

Men Chen vil ikke avblåse muligheten for økonomisk nedgangstid.

– Jeg har ikke tro på myke landinger. Det har vært tolv amerikanske resesjoner i etterkrigstiden. Kun to av dem har hatt myk landing, sier han.

Johansen er enig.

– Enn så lenge har landingen vært myk. Utfordringen er at høyere renter virker med forsinkelse i USA. Mange har bundet rentene og spart mye. Men når fastrenten utløper, vil folk og bedrifter måtte refinansiere lån med en langt høyere rente. Da kommer mange bedrifter til å gå konkurs, sier Johansen.

Og slår det til, vil det få ringvirkninger her hjemme.

– Når USA nyser, kjennes det over hele verden, sier Chen.

Varsler nedgangstid i Norge

Nedgangstider i USA og Norge har nemlig ofte vært sammenfallende, ifølge Chen. På kort sikt vil lavere temperatur i USA gi lavere inflasjon i Norge. Men hvis ikke amerikanerne får til en myk landing, får det ringvirkninger også her.

– Du kan følge konjunkturutviklingen i inflasjon, renter og oljepris i Norge nesten bare ved å se på utviklingen i amerikansk arbeidsledighet, sier han.

Chen spår at det vil bli tøffere tider her hjemme i årene som kommer. Med andre ord: Bedrifter vil gå konkurs. Folk vil miste jobben.

– Jeg tror det er sannsynlig at USA drar Norge inn i en resesjon. Men i Norge er det mulig å få til en myk landing. Vi har de kraftigste finanspolitiske virkemidlene gjennom oljepengebruken.

Han mener det betyr at vi må holde igjen på oljepengebruken nå når økonomien går så det griner.