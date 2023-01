Kinas handel med Russland økte med 190 milliarder dollar i fjor

Kinas handel med Russland nådde rekordhøye 190 milliarder dollar i fjor. Det utgjorde 3 prosent av Kinas totale handel, opplyser kinesiske myndigheter.

Eksport av kinesiske varer til Russland økte samtlige av de seks siste månedene i fjor. Bildet er tatt på en fabrikk i Beijing i starten av januar i år.

NTB-Reuters

Eksport av kinesiske varer til Russland økte i samtlige av de seks siste månedene i fjor.

Samtidig mer enn fordoblet Russland jernbaneeksporten av flytende petroleumsgass til Kina som en del av innsatsen for å diversifisere energieksporten i skyggen av sanksjoner fra Ukraina-krigen.

Ifølge Gazprom økte Kinas import av russisk naturgass med 50 prosent i fjor. Importen av russiske råolje økte med 10 prosent de første elleve månedene i 2022, til nesten 80 millioner tonn.

I desember avtok imidlertid handelen mellom de to landene som følge av den store økningen av koronasmitte i Kina etter at de gikk vekk fra null-covid-politikken. Det er likevel ventet at handelen tar seg opp igjen i starten av 2023, opplyser kinesiske myndigheter.