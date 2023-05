Fortsatt fallende grensehandel – vi handlet for 9,1 prosent mindre enn i fjor

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi fremdeles handler mindre over grensen enn det vi gjorde før pandemien. Det til tross for at det ikke lenger er reiserestriksjoner.

FALLER: Nordmenn handler mindre over grensen.

I løpet av januar, februar og mars i år la nordmenn la igjen 1,9 milliarder kroner på dagsturer til utlandet, viser nye tall fra statistikken Grensehandel. Det er 9,1 prosent mindre enn i samme periode i 2022.

Dette er til tross for at det både i januar og halve februar i fjor fremdeles var reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien.

Sterk inflasjon i Sverige – landet som stikker av med den overlegent største delen av grensehandelen – sammen med en svært svak krone gjør at det ikke lønner seg å krysse grensen for å handle, slik det pleide å gjøre.

Høy inflasjon i Sverige

SSB mener den sterke prisveksten på matvarer i Sverige kan være en medvirkende faktor.

Vårt naboland har vært enda hardere rammet av inflasjon enn Norge. I april hadde prisene vokst 10,5 prosent i sammenlignet med april i fjor. Da hadde prisveksten dempet seg fra et nivå på 12 prosent tidligere i år.

FÆRRE KUNDER: Trafikken hos Nordby like over grensen for Østfold er langt lavere enn den har vært.

– Rett etter reiserestriksjonene ble fjernet i fjor ble det ganske raskt fart på grensehandelen, som var nærmest fraværende under pandemien. Så langt har nivået imidlertid ikke kommet opp til det som var vanlig før pandemien, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

– Sammenlignet med 1. kvartal 2019 var handlebeløpet vi la igjen over grensa i samme periode i år hele 52 prosent lavere, legger Aasestad til.

Svensker i Norge

Inflasjonen i Sverige er så kraftig at styrkeforholdet kan vise tegn på å snu, viser talllene fra SSB.

Fra 1. kvartal i 2019 til 1. kvartal i 2023 har prisene i Sverige på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økt med hele 29 prosent, viser tall fra det svenske statikkbyrået SCB. Til sammenlikning hadde Norge en prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 15 prosent, viser tall fra den norske konsumprisindeksen (KPI).

Det fører til at svensker nå kan se til Norge for å finne billigere matvarer.

– Et tegn på at svenskene har opplevd en kraftig prisvekst er at flere norske butikker som holder til i nærheten av grensen til Sverige, har rapportert om en omvendt grensehandel. Flere svensker kommer til Norge for å kjøpe matvarer som er billigere i Norge enn i Sverige, sier Aasestad.

Mer penger - færre turer

Til sammen dro nordmenn på 903.000 dagsturer til utlandet i 1. kvartal i år, og brukte i gjennomsnitt 2.093 kroner per tur.

Til sammenligning var det tilsvarende tallet på omtrent to millioner dagsturer i 1. kvartal 2019 – siste året før pandemien – og la igjen 1.933 kroner i gjennomsnitt per tur.

Det at man legger igjen mer penger, trenger likevel ikke bety at man handler mer varer.

– Selv om handleturene er langt færre, bruker vi altså mer penger når vi først drar på grensehandel. Det kan ha sammenheng med den kraftige prisveksten på dagligvarer i Sverige, og ikke nødvendigvis at vi putter mer i handlekurven, sier Aasestad.

I 2022 handlet nordmenn for 10,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Det var svakere enn nivåene før pandemien, men det var likevel mer enn en fire- og femdobling i forhold til de to foregående årene 2020 og 2021.

Den gang viste trenden at nordmenn tok færre turer, men brukte mer penger når man først var på harryhandel.