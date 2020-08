54 ansatte på europeiske cruiseskip smittet på kort tid, 36 av dem på Hurtigruten

Totalt 54 ansatte på europeiske cruiseskip er bekreftet smittet de siste par ukene. Nå senker smitteutbruddene hos Hurtigruten børsverdiene på de amerikanske cruisegigantene Carnival og Royal Caribbean.

TUI Cruises skip Mein Schiff 2 forlot Hamburg på et tre dagers cruise 24. juli, mens søsterskipet Mein Schiff 1, som har flere smittede besetningsmedlemmer, nylig avlyste et tilsvarende cruise. Vis mer Daniel Bockwoldt / dpa

Publisert: Publisert: 4. august 2020 16:54

Verdens to desidert største cruiserederier Carnival og Royal Caribbean Cruises falt begge tungt på børs i USA mandag.

Forklaringen er flere nye smitteutbrudd blant ansatte på europeiske cruiserederier, der norske Hurtigruten nå utmerker seg negativt.

Verdien av Carnival falt desidert mest, med nær seks prosent eller tilsvarende nær seks milliarder kroner. Carnival, som er verdens største cruiserederi, har nå mistet 75 prosent av sin børsverdi siden inngangen til 2020, men prises tross dette fortsatt til over 90 milliarder kroner.

Wilhelmsen-familien som eier 12 prosent av cruisegiganten Royal Caribbean holder en lav profil i Norge. Etter at pater familias Arne Wilhelmsen døde i april, er det sønnen Alex Wilhelmsen som holder i tømmene. Bildet av ham er fra 2004! Vis mer Grete De Lange

Norsk milliardærfamilie taper stort

Den norske Wilhelmsen-familien, der tredje generasjons eier Arne Alexander (Alex) Wilhelmsen nå er styreleder for familieselskapet Awilhelmsen Holding, eier ca. 12 prosent av aksjene i verdens nest største cruiserederi Royal Caribbean. Denne norske milliardærfamilien har dermed også tapt stort på verdifallene til alle verdens cruiserederier i år.

Aftenposten/E24 beregner Wilhelmsen-familiens verditap i år til i overkant av 20 milliarder kroner, etter at Royal Caribbean har mistet nær 2/3 av sin børsverdi hittil i 2020.

Fallene til begge de to amerikanske gigantene på akkurat på mandag skyldes i første rekke de mange dårlige nyhetene fra Europa, hvor disse to amerikanske gigantene både har datterselskaper og deleide cruiserederier. Men verdifallet samlet i år skyldes tvilen rundt hvorvidt denne industrien noensinne kan komme tilbake til gamle høyder.

Hurtigruten er versting

Hurtigruten har desidert fleste smittede ansatte, med 36 av de totalt 54 på ulike europeiske cruiseskip som er bekreftet smittet siden 20. juli. Det er bransjenettstedet cruiselawnews.com som har satt sammen meldingene fra de ulike europeiske cruiserederiene. Felles for dem alle er at de smittede i stor grad kommer fra Filippinene. Denne øystaten i Sørøst-Asia har med årene blitt den største leverandøren av arbeidskraft til den internasjonale cruiseindustrien.

På Roald Amundsen var de filippinske ansatte i karantene mens de var ombord på et skip med passasjerer. Vis mer Rune Stoltz Bertinussen/NTB scanpix

I karantene på tomme skip

Det er imidlertid en stor forskjell mellom utbruddet på Hurtigrutens skip og de andre. Hurtigruten lot sine filippinske ansatte være i karantene om bord på skip i full drift med masse gjester. Skipene til de andre europeiske rederiene med smitte har ligget til kai på inngjerdede områder.

Dermed får disse utbruddene en mye mindre dramatisk smitteeffekt enn potensialet i utbruddet på Hurtigrutens skip «MS Roald Amundsen».

Det er Carnivals tyske datterselskap AIDA som har flest smittede besetningsmedlemmer etter Hurtigruten. Aida har ti smittede om bord på et skip som etter planen skal forlate tysk havn denne uken. En talsmann for Carnival avviser overfor den amerikanske avisen Miami Herald at dette utbruddet vil føre til forsinkelser eller avlysning av dette cruiset.

Cruiseskipet AIDAmar skal etter planen fortsatt forlate havn i Rostock 16. august selv om det er bekreftet flere smittede besetningsmedlemmer på ulike AIDA-skip den siste uken. Vis mer Bernd Wuestneck / dpa

Forlater tysk havn likevel

Skipet AIDAperla med en normal kapasitet på 3.400 passasjer, skal forlate Hamburg havn onsdag 5. august. Skipet skal ifølge rederiet da gå med halv passasjerkapasitet. Hverken dette eller to andre AIDA-skip som skal gå ut fra tyske havner denne måneden skal dog besøke noen andre havner.

De to andre europeiske cruiserederiene som har smittede besetningsmedlemmer nå, er italienske Costa Cruises, også eid av Carnival, og tyske TUI Cruises, som er 50 prosent eid av Royal Caribbean. Disse to rederiene skal ha henholdsvis tre og fem smittede ansatte. TUI Cruises avlyste et cruise i slutten av juli med skipet hvor de smittede jobber.

Det ble da først, ifølge bransjenettstedet cruiselawnews.com, ikke begrunnet med smitteutbrudd, men med at det var vanskelig å få fløyet inn nok besetningsmedlemmer fra Asia.