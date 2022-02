USA med klar fredsoppfordring til Russland: – Si det tydelig

USA skjerper retorikken - og både president Joe Biden og utenriksminister Antony Blinken advarer nå om at et russisk angrep mot Ukraina kan komme i løpet av de neste dagene.

De siste dagene har ordkrigen mellom USA, Nato og Russland tilspisset seg ytterligere.

Tidligere torsdag uttalte USAs president Joe Biden at et russisk angrep mot Ukraina kan «skje i løpet av de neste dagene».

Utenriksminister Antony Blinken går også hardt ut og advarer mot at et russisk angrep mot Ukraina kan komme i løpet av de neste dagene.

Det sier Blinken i FNs sikkerhetsråd torsdag.

Blinken tror russerne blant kan bruke påstander om angrep med kjemiske våpen som påskudd for en invasjon.

Russiske myndighet kan annonsere i dag at det ikke vil bli noe invasjon av Ukraina, sier Blinken.

– Si det tydelig, si det klart til verden, sier han.

Blinken sier han har sendt et brev til sin russiske motpart Sergej Lavrov og bedt om et møte neste uke, melder Reuters.

Forventer en mer ansvarlig tilnærming

I et motsvar går Russland hardt ut mot Vesten og vestlige mediers fremstilling av angrepstrusselen, melder det statlige, russiske nyhetsbyrået Tass.

Talsperson for den russiske presidenten Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, sier nå at Moskva håper at representanter for vestlige land, og skribenter for vestlige medier, tar en mer seriøs og ansvarlig tilnærming til uttalelser om angrep.

– Russland har intensjon om å vente på en mer seriøs, mer ansvarlig og ærlig tilnærming fra de representantene som kommer med slike rabiate uttalelser, og fra massemediene som absolutt misbruker disse uttalelsene, sier Peskov til russiske Kanal 1, ifølge nyhetsbyrået.

Tass skriver videre at vestlig medier de siste månedene gjentatte ganger har rapportert om den påståtte mulige, russiske invasjonen av Ukraina, og at mediene også har gjengitt «eksakte datoer» og tider gang på gang for en mulig invasjon.

Til tross for at blant annet Nato, USA og Storbritannia de siste dagene har sagt at Russland fortsetter å sende styrker mot grensen til Ukraina, står Russland selv på at de aldri har hatt mål om å invadere landet, men at de ønsker seg forhandlinger og sikkerhetsgarantier fra Vesten.

HØY RISIKO: Joe Biden mener det er en høy risiko for at Russland er forberedt på å gå inn i Ukraina. Vis mer

Biden: Høy risiko for invasjon

USAs president Joe Biden sa tidligere torsdag at risikoen for en russisk invasjon er veldig høy, og at det ikke er planlagt noen samtaler med Russlands president Vladimir Putin.

– Enhver indikasjon tilsier at de er forberedt på å gå inn i Ukraina, sa Biden til amerikansk presse.

– Jeg tror det kan skje i løpet av de neste dagene, sa Biden til pressen.

Den amerikanske presidenten åpnet imidlertid for at diplomati fortsatt er en gangbar vei.

– Det er en klar diplomatisk vei. Det er derfor jeg har bedt utenriksminister Blinken om å gå til FN for å gi sin uttalelse i dag, sa Biden og la til:

– Jeg har lagt frem et alternativ for Putin også. Det er en vei gjennom dette, via diplomati.

På spørsmål om han ville ringe Russlands president Vladimir Putin svarte Biden:

– Jeg ringer ikke Putin. Jeg har ingen planer om å ringe Putin nå.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti melder torsdag at den amerikanske viseambassadøren Bartle Gorman er utvist fra landet. De venter nå at amerikanske myndigheter skal svare på utvisningen.

Ifølge Reuters er det uklart hva som er årsaken til utvisningen.

RIA opplyser at Gorman hadde gyldig visum, og har befunnet seg i Russland i mindre enn tre år.

Pressesekretær i Det hvite hus, Karine Jean-Pierre, kaller utvisningen av Gorman «Uprovosert», melder Reuters.

Ifølge kilder i det amerikanske utenriksministeriet forlot Gorman Russland forrige uke, skriver nyhetsbyrået.