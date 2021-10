Kaffeprisene fortsetter kraftig opp: – En ny normal

Tilbudet holder ikke tritt med etterspørselen, sier importsjef. Prisene i butikk i Norge kan også komme til å øke.

Kaffebønner er ikke verdt sin vekt i gull helt enda, men prisen har skutt kraftig opp det siste året. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I sommer skrev E24 at kaffeprisen doblet seg på ett år. De siste månedene har prisen økt enda mer.

I dag koster én kilo råkaffe rundt 37 kroner.

For å finne en høyere pris på kaffe, må man tilbake til pristoppen for ti år siden. For halvannet år siden kostet råkaffe 18 kroner kiloen, nær det laveste nivået på 15 år.

Prisøkningen kommer til tross for at kronen har styrket seg betydelig mot amerikanske dollar de siste par månedene.

Siden all kaffe handles i dollar, ville det isolert sett føre til at kaffe ble billigere å importere til Norge.

Høyere pris kan være mer bærekraftig

Prisen på råkaffe settes på den internasjonale råvarebørsen i New York. Den prisen påvirker videre kaffeprisen i andre markeder.

– Jeg tror vi ser en ny normal når det gjelder industrimarkedsprisen på råkaffe, sier Ola Brattås, import- og brennerisjef i kaffekjeden Kaffebrenneriet.

Han håper den høye prisen vil sørge for at flere produserer kaffe.

– Det er en mer bærekraftig pris med tanke på tilgang til kaffe på sikt. Om noe av denne økningen kommer bøndene til gode vil det kunne være større sjanse for at også neste generasjon ønsker å jobbe med kaffe og ikke flytte inn til byen og prøve lykken der, sier Brattås.

Import- og brennerisjef Ola Brattås i kaffekjeden Kaffebrenneriet. Vis mer

Klimaendringer tørket ut årets avling

Brattås får støtte fra Den internasjonale kaffeorganisasjonen.

– Oppgangen i kaffeprisen siden årsskiftet ser ut til å bekrefte gjeninnhentingen for kaffeprisen etter tre år på rad med lavt prisnivå, skriver Den internasjonale kaffeorganisasjonen i deres markedsrapport for september.

Kaffe har blant annet skutt opp i pris på grunn av ekstrem tørke i Brasil, verdens største produsent av kaffe.

Ulovlig hogst i Amazonas-skogen og klimaendringer førte tidligere i sesongen til den verste tørken på 90 år skriver New York Times.

– Kaffemarkedet påvirkes fortsatt av værforhold i Brasil og corona-relaterte avbrudd i handelen i Asia, skriver Den internasjonale kaffeorganisasjonen i deres markedsrapport for september.

Vis mer

Prisen kan gå opp i butikkhyllene

Landbruksdepartementet i USA har i deres siste kafferapport skrevet om at årets produksjon av kaffe vil være lavere enn forbruket.

– Tradisjonelt har prisen på industrimarkedet gått opp og ned, men jeg tror den nå kommer til å stabilisere seg på et høyere nivå. Tilbudet holder rett og slett ikke tritt med etterspørselen, sier Brattås.

Det kan også slå ut i butikkhyllene her i Norge.

– Dette vil kunne gi en litt høyere pris på kaffe i butikk, men ingenting som vil ødelegge familieøkonomien, sier Brattås.

Les også Den globale energikrisen enkelt forklart

– Altfor lav altfor lenge

At det klinger litt mer i mynt hos kaffebøndene er likevel ikke noen stor sorg for kaffeimportøren.

– Markedsprisen på råkaffe har vært altfor lav altfor lenge. For vår del får ikke dette noen konsekvenser på kort sikt, men vi må på lang sikt betale såpass mye mer enn hva råvarebørsen gir for å overbevise kaffebønder om at det er verdt den ekstra innsatsen det krever for å produsere høykvalitetskaffe, sier kaffebrenneren.

I snitt betaler Kaffebrenneriet rundt tre ganger så mye som prisen på råvarebørsen, ifølge Brattås.

– Tradisjonelt har prisen på industrimarkedet gått opp og ned, men jeg tror den nå kommer til å stabilisere seg på et høyere nivå. Tilbudet holder rett og slett ikke tritt med etterspørselen, sier Brattås.