Han kjemper for mer likhet. Piketty vil ha tilbake penger fra de rikeste.

Alle bør få tildelt rundt 1 million kroner fra staten når de fyller 25 år, finansiert med skatter på formue og arv. Det foreslår den franske økonomen Thomas Piketty.

Den franske økonomen Thomas Pikettys siste bok kommer i snart på norsk. Vis mer

– All privat formue oppstår på grunnlag av samfunnets fellesordninger. Derfor er det helt rimelig at fellesskapet får en andel tilbake ved å skattlegge formue og arv, sier den franske økonomen Thomas Piketty.

Han fører et korstog for større økonomisk likhet. Professoren er blitt internasjonal kjendis på grunnlag av en murstein av en bok om økonomiske forskjeller.

Til alles overraskelse ble boken Kapitalen i det 21. århundre en bestselger og snakketema verden over. Den var en sensasjon da den kom på engelsk i 2014. Boken er til og med filmatisert.

Kort fortalt er budskapet at den langsiktige utviklingen i retning av større likhet ble brutt rundt 1980. Inntektsforskjellene øker og formuene følger sakte etter. Arv betyr stadig mer.

Kommer med ny bok

15. november kommer hans nye bok En kort historie om likhet på norsk.

– Budskapet er mye av det samme, men i en mer konsentrert form. Å skrive kortere har tvunget meg til å være klarere, sier han til Aftenposten under en snarvisitt i Oslo.

Piketty forteller at han i tillegg har trukket inn nye temaer som arven fra kolonitiden, rasediskriminering, diskriminering etter kjønn og klimautfordringen.

– Den nye boken er også mer optimistisk. Den langsiktige utviklingen går i retning av mer likhet. Den startet for mer enn 200 år siden og den politiske kampen for dette lar seg ikke stoppe, sier han.

Samfunnet skal ha gevinst

Aftenposten gjenforteller argumentasjonen mot formuesskatten i Norge: «Den tapper bedrifter for eierkapital. Derfor blir investeringene lavere og arbeidsplassene færre.»

– Uten lovregulering, uten et utdanningssystem, uten offentlig infrastruktur eller uten en offentlig sektor ville ikke de stor private formuene oppstå. Tror du Bill Gates ville funnet opp Windows-systemet og grunnlagt Microsoft uten dette? spør han.

Piketty vil ha radikal omfordeling av formue. Skatt på formue og arv skal overføre formue fra de rikeste til alle andre. Han avviser at dette er inngripen i den private eiendomsretten.

– Dette er utelukkende et politisk spørsmål! Det er et valg det er opp til oss å ta.

Formuesskatt gir tildelt formue

Piketty vil ta radikale grep for å omfordele formue. I den nye boken skisserer han et system med minimumsarv:

Når alle fyller 25 år, mottar de en minimumsarv fra staten som tilsvarer 60 prosent av gjennomsnittlig formue pr. voksen person.

Dette blir finansiert med kraftig økt skatt på formue og arv.

Piketty skisserer noen tall, basert på Frankrike. Mottatt minimumsarv blir omtrent 120.000 euro (1,2 millioner kroner). Det blir finansiert med å ta inn omtrent 5 prosent av nasjonalinntekten ved skatt på arv og formue.

Gjennomsnittlig arv for den rikeste 1-prosenten i Frankrike er 1 million euro (10 millioner kroner). De vil etter den nye arveskatten sitte igjen med rundt 600.000 euro, ifølge Pikettys eksempel.

– Dette er fremdeles langt unna at alle får like muligheter som 25-åring. Etter mitt syn er det ønskelig å gå enda lenger i omfordeling, sier han.

Å gi 1,2 millioner kroner til hver 25-åring i Norge hvert år vil koste rundt 60 milliarder kroner årlig. Finansiering? Omtrent fem ganger så høy formuesskatt vil skaffe de ekstra pengene.

Jonas Gahr Støre og professor Thomas Piketty så ut til å trives i hverandres selskap da Piketty var i Oslo i 2014. Vis mer

Formuesskatt på de fattige

Aftenposten minner Piketty om at bare Norge, Sveits og Spania har valgt å ha formuesskatt, det vil si at hele den personlige formuen blir skattlagt særskilt. Han avviser denne beskrivelsen og snur den helt rundt.

– Du vet det, de fleste land har en stor skatt på boligene til dem som har minst. Vi kaller det skatt på eiendom. Det er en er meget urettferdig skatt, sier han.

Piketty fortsetter med å beskrive en person med relativt lav inntekt som har skaffet sin familie en bolig.

– Gjelden kan være svært høy, så netto formue er lav. Men i Europa er skatten på boligen vanligvis på bruttoverdien. Derfor får du samme skatt som en gjeldfri person med samme bolig og som kanskje har en stor finansformue i tillegg, sier han.

Og på de virkelig høye formuene er det ingen særskilt skatt.

– Uærligheten i debatten om skatt på formue er utrolig. Det er formuesskatt på de fattige overalt i form av en urettferdig skatt på bolig og eiendom. Fattige og middelklassen betaler en mye større andel av sin reelle formue i skatt enn de rike. Er dette rettferdig? spør Piketty.

Han vil derfor ha bort skatten på bolig og annen eiendom. I Norge det langt på vei slik, ved at skatten på bolig og eiendom er mye lavere enn i andre land.

Næringslivets organisasjon NHO har lenge gått inn for å fjerne formuesskatten og øke boligskatten i Norge. Piketty vil gå i stikk motsatt retning: Mindre skatt på bolig og mer på samlet formue.

Med sin store bok om ulikhet ble professor Thomas Piketty brått verdensberømt i 2014. Vis mer

Likhet som grunnleggende verdi

Så hvorfor er likhet så viktig?

– I alle samfunn siden 1700-tallet har det vært en tro på like rettigheter for alle. Alle er født med samme verdi. Det er en sterk streben etter lik tilgang på fundamentale goder. Dette omfatter lik tilgang til å delta i det politiske og økonomiske liv, sier Piketty.

Stor arv eller stor formue gjør at noen stiller sterkere enn andre.

– Du skal ikke ha større rettigheter fordi dine foreldre er rike eller fordi du selv ble rik for 20 år siden, sier Piketty.

Han avviser at forskjeller er nødvendig for å oppnå økonomisk fremgang og vekst. Piketty mener det er motsatt: Mindre forskjeller går sammen med økonomisk fremgang for alle. Det er ikke snakk om å omfordele en kake som er gitt. Omfordeling og mindre forskjeller gir større kake til fordeling.

Høy vekst med høy skatt

Piketty peker på USA i 1950-årene som en viktig historisk lærdom.

– Da var USA det mest fremgangsrike landet i verden. Radikalt bedre tilgang til utdanning økte velstanden. Samtidig var den høyeste skattesatsen på inntekt 80–90 prosent fra 1930 til 1980, sier han.

Ifølge Piketty var det uproblematisk med så høy skattesats fordi det var så få som ble rammet av den. Likevel var den viktig.

– Bare de som hadde inntekter over 50 ganger gjennomsnittlig inntekt fikk så høy skatt. Det må være noen inntektsforskjeller for å motivere til utdannelse og investeringer, men inntektsforskjeller på 1 til 50 eller 1 til 100 er helt meningsløst. Det tjener ingen hensikter, sier han.

Historikeren Herodot var allerede 500 f. Kr. inne på at likhet fremmer effektivitet, i alle fall i krig. Vis mer

Passe forskjeller

Piketty sier det kan være fornuftig å sikte mot inntektsforskjeller 1 til 5, kanskje 1 til 10. Med utgangspunkt i inntektsstatistikken tilsier det inntekter opp til omtrent 2,5 eller 5 millioner kroner i Norge. Inntekter over dette bør derimot ha svært høy skatt, slik Piketty tenker.

Budskapet er: Likhet gir deltagerne i økonomien en følelse av at de jobber for sin egen velstand, i stedet for å gjøre en hersker eller en liten gruppe storkapitalister rik. Dermed jobber alle hardere og velstanden øker.

En linje fra perserne til Reagan

Piketty trekker en linje helt tilbake til den greske historikeren Herodot, ofte kalt historieskrivingens far. Han levde under krigene mellom perserne og grekerne fra rundt 500 til 450 f. Kr.

Ifølge Herodot vant de tallmessig underlegne grekerne krigen fordi de kom fra et samfunn med større likhet. De hadde noe å miste og ble dermed motivert til å kjempe. Likhet fremmer effektivitet.

– Dette har vi testet i stor skala. Historien for de 200–300 siste årene i vår del av verden viser at større likhet har gått sammen med at verden er blitt mer velstående, sier Piketty.

Det historisk bruddet

Men ifølge ham skjedde det et brudd i den lange utviklingen omtrent da Ronald Reagan ble USAs president i 1980. Da kommer en ny fortelling til verden: Økt ulikhet stimulerer økonomisk fremgang. Noen få blir svært rike, men velstanden vil også spre seg nedover.

– Dette har ikke virket, sier Piketty.

Bruddet i den lange utviklingen rundt 1980 er et sentralt budskap fra bestselgeren Kapitalen i det 21. århundre. Det han kaller «den nye fortellingen» fører til at forskjellene øker igjen. Noen få på toppen oppnår svært høye inntekter. USA er det fremste eksempelet. Over noen tiår bygger dette seg selvsagt opp til tilsvarende store formuer.

Tidligere B-skuespiller Ronald Reagan ble president i USA i 1980. Omtrent samtidig begynte de økonomiske forskjellene å øke. Vis mer

Sagt på en mer teknisk måte: Avkastningen på kapital er større enn den økonomiske veksten. Kapitalistene får en stadig større del av kaken.

– Men dette gjelder ikke alle med kapital. De som har sine sparepenger i banken får null i avkastning. Folk med de største formuene får mye mer. De har fordeler ved at de har markedsmakt. De har tilgang til finansielle instrumenter og forvaltningsteknikker som middelklassen ikke har, sier Piketty.

Han sammenligner forholdet mellom de rikeste og folk flest med forholdet mellom bedrifter.

– Småbedriftene har ikke tilgang til skatteparadiser og avansert internasjonal skatteplanlegging, slik de store multinasjonale selskapene har. På samme måte har ikke middelklassen tilgang inn i internasjonal finans, slik de rikeste har, sier Piketty.

Les også Én ting med Norge overrasker Piketty