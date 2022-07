Sanksjoner skaper hodebry for Europas største havn

(ROTTERDAM): De russiske sanksjonene har snudd opp ned handelsmønstre og truer energi- og matsikkerheten i flere land. På havnen i Nederlands nest største by har utfordringene stått i kø.

– Jeg kan vise dere den russiske båten, nærmest roper Rik van Marle, en solbrun taxibåtsjåfjør med 40 års erfaring fra den nederlandske marinen.

Det rykker kraftig i den knallgule båten idet van Marle gasser på med venstrehånden.

Turen går nordover i den til sammen 40 kilometer lange elvetarmen som utgjør Europas største havn. Svære containerskip, cruiseskip og militærbåter ligger ankret opp til høyre og venstre.

– Der er den, sier van Marle og svinger opp på høyre side av båten som for knapt en time side seilte innover havnen.

Et lite russisk flagg skimtes bak på den eldre lastebåten, og navnet Sormoviskiy 53 er malt i hvitt. Det er én av få russiske båter som har fått lov til å seile inn til Rotterdam.

Taxibåtsjåfør Rik van Marle følger med på de russiske båtene som kommer inn på havna i Rotterdam. Han har 40 års erfaring fra den nederlandske marinen.

Tusenvis av containere var strandet

På en normal måned seiler rundt 2500 skip inn til havnen i Rotterdam.

– Rundt 12 av disse er russiske båter, sier Sjaak Poppe, som sammen med Leon Willems representerer havnemyndighetene i Rotterdam.

E24 møter dem utenfor kontoret i sentrum av Rotterdam for å høre om hvordan de russiske sanksjonene har preget Europas knutepunkt for handel.

De russiske sanksjonene har blant annet skapt hodebry for havnemyndighetene, Tollvesenet og kystvakten. Sistnevnte patruljerer 24 timer i døgnet og varsler Tollvesenet dersom de ser russiske skip.

Sjaak Poppe og Leon Willems er representanter for havnemyndighetene i Rotterdam.

Tollvesenet har videre ansvaret for å sjekke alle varene som kommer inn.

– Mellom 2000 og 3000 containere hopet seg opp på et tidspunkt, sier Willems, som beskriver situasjonen som «et slit».

Havnemyndighetene og Tollvesenet har måttet omorganisere seg for å finne ut av hvordan de skulle håndtere sanksjonene.

100 gjenstår

– Det er ikke lett å lære opp nye folk på kort tid. Alle containere må gjennomgås på grunn av sanksjonene, og det er en enorm utfordring, sier talsperson Maarten Molenbeek for Tollvesenet på havnen.

Han vil ikke oppgi hva det russiske skipet ved navn Sormoviskiy 53 gjør i Rotterdam, men forsikrer om at sanksjonene følges. Mat og drikke som kommer inn fra Russland er tillatt, men lite annet, opplyser Molenbeek.

Rotterdam har Europas største havn og var verdens travleste fra 1962 og frem til Shanghai overtok i 2004.

Han beskriver den første tiden med sanksjonene som «veldig tøff», men forteller at ting er mer under kontroll nå. Under 100 av de nærmere 3000 containerne gjenstår.

– Den største utfordringen er størrelsen på sanksjonene, sier Molenbeek.

Noen av de viktigste sanksjonene: USA og EU forbyr alle transaksjoner med Russlands sentralbank og har fryst sentralbankens verdier i landene. Storbritannia og Canada varslet også et slikt grep i helgen.

Flere russiske banker er utestengt fra det internasjonale betalingssystemet Swift.

Luftrommet til Norge, EU, Storbritannia og Canada er stengt for russiske fly . Dette inkludere privatfly.

Det er også innført en rekke andre sanksjoner som tar sikte på å ramme den russiske økonomien, finanssystemet, selskaper og enkeltpersoner. I tillegg til EU, USA og Storbritannia har land som Canada, Sveits, Australia og Japan innført ulike sanksjoner.

EU-landene er enige om et forbud mot import av russisk olje som fraktes sjøveien. Forbudet vil omfatte over to tredjedeler av oljeimporten fra Russland. Europa må kjøpe olje fra andre leverandører når importen fra Russland kuttes. Det medfører omfattende endringer for verdens frakt av olje til havs. Vis mer

Pandemi og så sanksjoner

Selv om situasjonen med containere har roet seg, har nye sanksjoner skapt nye utfordringer. I slutten av mai kom blant annet EU-landene til enighet om et importforbud mot russisk olje som fraktes sjøveien. Importen til havnen i Rotterdam er allerede ned 20 prosent, ifølge havnemyndighetene.

Fra før av sliter havnen med etterslepet fra flaskehalsene under pandemien.

– Vel, hva skal jeg si. Utfordringene fortsetter å komme, sier Willems fra havnemyndighetene.

Rundt 30.000 båter kommer årlig inn på havnen.

I det større bildet er det særlig to ting som utmerker seg, ifølge han. Mindre stål kommer inn mens kullimporten har økt med nærmere 40 prosent.

– Det er snakk om enorme mengder, sier Willems.

Gass er ikke på sanksjonslisten enn så lenge, men Russlands statseide Gazprom har strupt eksporten til flere europeiske land. Som følge av dette har flere land begynt å fyre opp kull, inkludert Nederland og Tyskland.

Kamp om energiimport

Analytiker Joachim Erlandsen i Grieg Shipbrokers, som driver med skipsmegling, sier at sanksjonene helt klart har påvirket verdenshandelen.

– Bortfallet av for eksempel korn og ammoniakk påvirker shippingmarkedene i den grad at importører ser seg om etter andre alternativer i den grad det er mulig. Det gjør at handelsrutene endrer seg, sier han til E24 over telefon fra Oslo.

Bortfallet av eksport har igjen gitt høyere priser på en rekke varer.

– Det er helt åpenbart at man nå prøver å snu seg rundt og ta igjen tapt eksport fra disse landene, sier Erlandsen.

Oljeimporten til havne har sunket med 20 prosent, etter at de siste sanksjonene mot Russland ble innført.

Spesielt europeiske land er desperate etter å få tak i nok energi for å erstatte russisk gass og kull.

– Det er stort behov for energi, og en kamp om å kapre gass fra for eksempel USA, sier Erlandsen.

Oppskalering eller nasjonalisering

Sjaak Poppe fra havnemyndighetene er del av et team som ser på hvordan havnen i Rotterdam må omstille seg for ulike type scenarioer. Han sier at han ikke kan forutse når forstyrrelsene i forsyningskjedene roer seg, men at det er noen tydelige tendenser.

– Vi har ikke en krystallkule. Men det vi har sett det siste tiåret er at containerbransjen oppskalerer. Store shippingselskaper bestiller større skip og frakter mer varer. Det betyr at transporten videre må tilpasse seg disse store operasjonene. Nærmest sånn, sier Poppe og knipser.

– Men det tar tid, sier han.

Havnerepresentant Sjaak Poppe sier at alle som jobber med havnen i Rotterdam forbedrer seg på både energiomstilling, og større typer fraktbåter.

To ulike scenarioer står sentralt for å peile frem havnearbeidernes vei videre.

– Det ene scenarioet tar for seg energiomstillingen og hvor fort det vil skje, og den andre tar for seg det geopolitiske. Vil vi gå mot et mer lukket og nasjonalisert system, eller vil det bli mer handel til sjøs?, spør Poppe retorisk.

– I et scenario vil volumene gå opp de neste årene, og i det andre vil handelen gå ned. Det vet vi ikke per nå, sier Poppe.