Kina innfører sanksjoner mot personer knyttet til Trump

Under 10 minutter etter Donald Trumps presidentperiode var over, bekreftet Kina at de innfører sanksjoner mot 28 amerikanere knyttet til presidenten.

Kinesiske myndigheter innfører sanksjoner mot 28 amerikanere, hvor de fleste av dem har vært medlemmer av den nå avgåtte Trump-administrasjonen, eller på annen måte er tilknyttet til Donald Trump.

Det bekrefter det kinesiske utenriksdepartementet i en pressemelding få minutter etter Joe Biden ble tatt i ed som USAs president.

Kina anklager personene på listen for å ha krenket landets suverenitet.

Donald Trump er ikke på listen over personer som nå ilegges sanksjoner. Den mest fremtredende personen på listen er tidligere utenriksminister Mike Pompeo. Også Trumps tidligere handelsrådgiver Peter Navarro er inkludert i oversikten.

Sanksjonene innebærer blant annet at personene og deres familiemedlemmer ikke får komme inn i Kina, Hongkong eller Macau. Selskaper som er knyttet til dem får heller ikke anledning til å drive virksomhet med Kina.

Gjennom sin presidentperiode brukte Donald Trump mye tid på en handelskrig med Kina. De to landene kom til enighet om en «fase 1»-avtale, men forholdet mellom dem var svært kjølig.

Så sent som tirsdag sa Janet Yellen, som trolig blir USAs neste finansminister, at Biden var klar til å ta i bruk alle nødvendige verktøy mot Kinas «handelsmisbruk».

– Kina er åpenbart vår viktigste strategiske konkurrent, sa Yellen som samtidig uttalte at USA må styrke landets egen økonomi for å konkurrere med Kina, ifølge Bloomberg.

– Vi må angripe Kinas urettferdige og ulovlige praksis, sa den tidligere sentralbanksjefen.

