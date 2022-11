Musk gir Twitter-ansatte et ultimatum: Jobb «hardcore» eller slutt

Innen torsdag må de ansatte ha bestemt seg om de vil ha lange arbeidsdager – eller sluttpakke.

Hvis Musk lykkes med Twitter, må mange lærebøker om lederskap skrives om, mener The Economist. For i sin så langt korte karriere som Twitter-sjef har Elon Musk tatt noen svært uvanlige og drastiske grep.

Onsdag sendte Musk ut en e-post til Twitter-ansatte med tittelen «et veiskille». I den ha han de ansatte et ultimatum. Enten går de med på å jobbe lange dager med høy intensitet, eller så kan de forlate selskapet med en tre måneders sluttpakke på kjøpet.

– For å bygge et suksessfullt Twitter 2.0, og lykkes i en stadig mer konkurransedrevet verden, må vi være ekstremt hardcore, skriver Musk i e-posten, ifølge CNBC.

– Kun eksepsjonelle prestasjoner vil gi ståkarakter, skriver han videre.

Toppsjefen gir sine medarbeidere ett døgn på å bestemme seg. Dersom de ikke fyller ut et digitalt skjema innen torsdag, vil de motta sluttpakke.

Store kutt

Siden Musk tok over selskapet i slutten av oktober har han allerede sparket halvparten av Twitters arbeidsstokk. Flere av de ansatte visste ikke at de hadde fått sparken før de ikke lenger hadde tilgang på selskapets it-systemer, som e-post og slack.

I etterkant skal Musk ha bedt en rekke ansatte som var sparket ved en feil om å komme tilbake, ifølge Bloomberg, noe som illustrerer hvor forhastet prosessen var.

Over tyve ansatte skal ifølge flere amerikanske medier ha fått sparken fordi de har kritisert toppsjefen. I etterkant kommenterte han de ansattes avskjed på Twitter med noe som mange mener er en ironisk tone.

Ansatte som har forlatt Twitter har stilt spørsmål ved om Musk kan drive Twitter effektivt med en så redusert arbeidsstyrke, skriver Bloomberg. Avdelingen som vedlikeholder Twitters kjerneinfrastruktur skal blant annet ha opplevd store kutt i bemanning.

Musk har også avsluttet samarbeid med flere selskaper som jobbet på kontrakter, som inkluderer personer som jobbet med innholdsmoderering.

Lanserer ny Twitter «Blue Verified»

En ny versjon av Elon Musk sin utskjelte abonnementsløsning «Blue Verified», skal lanseres 29. november, tvitrer Musk.

Brukertjenesten som koster 7,99 dollar i måneden, tillater folk å betale for det blå merket som tidligere markerte en konto som var verifisert eller offisiell.

Etter at den første versjonen av brukertjenesten ble rullet ut, dukket det opp en rekke Twitterkontoer som utga seg for å være ulike selskaper og kjendiser.

En falsk konto utga seg for å være legemiddelselskapet Eli Lilly, og skapte mye oppstyr da kontoen tvitret at insulin fra nå av ville være gratis for alle.

Eli Lillys aksje falt kraftig etter at den falske beskjeden ble publisert, og selskapet har bestemt seg for å stanse all reklame på Twitter på ubestemt tid. Dermed mister Twitter flere millioner dollar i annonseinntekter, melder Wall Street Journal.